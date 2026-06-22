L'ondata di caldo estremo sta colpendo l'Europa Centro-Occidentale e, in particolare, la Francia.

L’eccezionale ondata di caldo che sta colpendo mezza Europa non appresta a calmarsi, con le temperature che sono in continuo aumento. In Italia nei prossimi giorni si sfioreranno i 41 gradi.

Caldo folle: almeno dieci morti in Francia

L’Europa Centro Occidentale è sotto la morsa di un’ondata eccezionale di caldo estremo, con temperature roventi che stanno mettendo in ginocchio la popolazione.

Stiamo parlando dell’anticiclone Cerberus. La situazione preoccupa specialmente la Francia con il portavoce della Sécurite Civilé, Jerome Boulanger che, durante un collegamento con l’Ici-Paris-Ile-de-France, avrebbe dichiarato che nella giornata di ieri, 21 giugno 2026, sarebbero almeno dieci le persone morte per annegamento, in quanto molte persone hanno cercato di rinfrescarsi in fiumi e torrenti.

In Francia il 90% della popolazione è in questi giorni esposta a temperature estreme, non solo di giorno ma anche durante la notte.

Caldo folle: in Inghilterra scatta l’allerta rossa

Il caldo estremo preoccupa anche il Regno Unito, che registra temperature ben al di sopra dei valori della stagione, tanto che il Met Office ha elevato da arancione a rosso il livello di allerta, limitatamente ad alcune aree dell’Inghilterra e del Galles.

A Londra, ad esempio, nei prossimi giorni si potranno toccare i 40 gradi.