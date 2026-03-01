Home > Politica > L'Iran conferma la morte di Ali Khamenei: Teheran proclama 40 giorni di lutto...

L'Iran conferma la morte di Ali Khamenei: Teheran proclama 40 giorni di lutto nazionale

Iran conferma morte Khamenei

Sono ore di forti tensioni in Medio Oriente, con l'Iran che conferma la morte della Guida Suprema.

E’ arrivata la conferma dell’Iran, Ali Khamenei è morto nell’attacco di ieri, 28 febbraio 2026, condotto da Stati Uniti e Israele.

Khamenei, l’Iran conferma la morte della Guida Suprema

La tv di Stato iraniana ha confermato la morte, nell’attacco di ieri di Stati Uniti e Israele, di Ali Khamenai, Guida suprema dell’Iran. Ieri Donald Trump, su Truth, aveva scritto: “Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto. Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti. Questa è la più grande opportunità per il popolo iraniano di riprendersi il proprio Paese.”

Iran, morte Khamenei. Pezeshkian: “Guerra all’Islam, ora vendetta”

L’Iran ha confermato la morte dell’ayatollah Ali Khamenei nell’attacco di ieri da parte di Stati Uniti e Israele. Il Paese intanto ha annunciato 40 giorni di lutto nazionale, e non sono mancate le minacce. Queste le parole del presidente iraniano Masoud Pezeshkian: “la repubblica islamica dell’Iran considera suo dovere vendicarsi dei responsabili e dei mandanti di questo crimine storico.” Queste invece su X le parole del capo del Supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Larijani: “Ieri l’Iran ha lanciato missili contro Stati Uniti e Israele, causando gravi danni. Oggi li colpirà con una forza mai vista prima.”