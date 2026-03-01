E’ arrivata la conferma dell’Iran, Ali Khamenei è morto nell’attacco di ieri, 28 febbraio 2026, condotto da Stati Uniti e Israele.

Khamenei, l’Iran conferma la morte della Guida Suprema

La tv di Stato iraniana ha confermato la morte, nell’attacco di ieri di Stati Uniti e Israele, di Ali Khamenai, Guida suprema dell’Iran. Ieri Donald Trump, su Truth, aveva scritto: “Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto. Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti. Questa è la più grande opportunità per il popolo iraniano di riprendersi il proprio Paese.”

Iran, morte Khamenei. Pezeshkian: “Guerra all’Islam, ora vendetta”

L’Iran ha confermato la morte dell’ayatollah Ali Khamenei nell’attacco di ieri da parte di Stati Uniti e Israele. Il Paese intanto ha annunciato 40 giorni di lutto nazionale, e non sono mancate le minacce. Queste le parole del presidente iraniano Masoud Pezeshkian: “la repubblica islamica dell’Iran considera suo dovere vendicarsi dei responsabili e dei mandanti di questo crimine storico.” Queste invece su X le parole del capo del Supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Larijani: “Ieri l’Iran ha lanciato missili contro Stati Uniti e Israele, causando gravi danni. Oggi li colpirà con una forza mai vista prima.”