Morto Alan Greenspan: il lascito del banchiere che ha guidato anni di crescita economica e acceso il dibattito sulla crisi finanziaria.

Figura centrale della politica economica statunitense per quasi due decenni, Alan Greenspan ha guidato la Federal Reserve in una fase di forte espansione e profonda trasformazione dei mercati globali, lasciando un’eredità complessa tra stabilità economica e critiche legate alle crisi successive. È morto a 100, fino al 2006 era rimasto in carica.

Eredità economica, critiche e dimensione personale di Alan Greenspan

La figura di Greenspan è rimasta centrale nel dibattito economico anche dopo la fine del suo mandato. Da un lato viene ricordato come il banchiere centrale che ha contribuito a rafforzare la credibilità della politica monetaria americana, dall’altro è stato oggetto di forti critiche per alcune scelte considerate troppo permissive nei confronti del sistema finanziario.

In particolare, la sua fiducia nell’autoregolamentazione dei mercati e il sostegno alla deregolamentazione sono stati indicati da alcuni analisti come fattori che avrebbero favorito squilibri poi esplosi nella crisi finanziaria globale del 2007-2008, mettendo in discussione parte della sua eredità, nonostante la diffusione del cosiddetto “Greenspan put”, ovvero l’idea che la Fed intervenisse per sostenere i mercati in caso di difficoltà.

Sul piano personale, la moglie lo ha ricordato come un uomo colto e appassionato, con interessi che spaziavano dal baseball al tennis, dal golf alla musica jazz, sottolineando anche il suo carattere riflessivo e la capacità di ammettere errori. Greenspan è stato descritto come una presenza determinante non solo nella politica economica mondiale, ma anche nella vita privata di chi gli è stato vicino.

Morto Alan Greenspan, ex Presidente FED: aveva 100 anni

È morto a 100 anni Alan Greenspan, tra le figure più influenti dell’economia moderna statunitense. Alla guida della Federal Reserve dal 1987 al 2006, fu nominato inizialmente durante la presidenza Reagan e rimase in carica per quasi due decenni, attraversando le amministrazioni di Bush senior, Clinton e Bush junior. In questo lungo periodo contribuì a orientare la politica monetaria in una fase di forte trasformazione globale, caratterizzata da deregulation finanziaria, crescita dei mercati e crescente integrazione economica internazionale.

La sua gestione è spesso associata al periodo definito “Grande Moderazione”, segnato da inflazione relativamente contenuta e stabilità macroeconomica, che culminò nella lunga espansione economica statunitense tra il 1991 e il 2001. La notizia della morte è stata comunicata da sua moglie Andrea Mitchell, che ha riferito il decesso avvenuto nella loro abitazione per complicazioni legate al morbo di Parkinson.