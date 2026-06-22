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Enrico Varriale, confermata in appello condanna a 10 mesi per stalking

Enrico Varriale, confermata in appello condanna a 10 mesi per stalking

(Adnkronos) - Confermata in appello la condanna a 10 mesi, pena sospesa, per il giornalista televisivo Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. I giudici della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma hanno ribadito la sentenza emessa nel giugno dello ...

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(Adnkronos) – Confermata in appello la condanna a 10 mesi, pena sospesa, per il giornalista televisivo Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. I giudici della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma hanno ribadito la sentenza emessa nel giugno dello scorso anno dal giudice monocratico.  

Intanto lo scorso dicembre il giornalista è stato condannato in primo grado a 7 mesi, pena sospesa, per un altro caso che lo vede accusato di minacce e lesioni nei confronti di un’altra ex compagna. 

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