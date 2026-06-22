AdnTalks, Boccia: "Io il Rasputin di Bisceglie? Non conoscono il valore di Schlein"

“Io il Rasputin di Bisceglie per Schlein? L’unica cosa certa di questa definizione è Bisceglie” per il resto mi pare “non conoscano Elly Schlein”. Così Francesco Boccia, capogruppo del Pd in Senato, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, commenta il soprannome datogli dal sito Dagospia. Schlein, spiega Boccia, è “una donna forte, libera e che ha una caratteristica rara, è una persona educata e perbene, ma avendo la schiena dritta, ascolta tutti poi come sempre decide in autonomia e io penso che abbia salvato il Partito democratico”.

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