Home > Video > The italian diplomatic activity from abroad - June 22, 2026 The italian diplomatic activity from abroad - June 22, 2026 "The italian diplomatic activity" podcast is available on podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) and the main streaming platforms.... di Adnkronos Pubblicato il 22 Giugno 2026 alle 11:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos “The italian diplomatic activity” podcast is available on podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) and the main streaming platforms. https://www.youtube.com/watch?v=X4FR5m8kUiM 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiArgentina19:00CESTGirone JAustriaFrancia23:00CESTGirone IIraqDomaniNorvegia02:00CESTGirone ISenegalGiordania05:00CESTGirone JAlgeriaRisultatiOggiNuova Zelanda1–3FT · Girone GEgittoUruguay2–2FT · Girone HCapo Verdedom 21 giuBelgio0–0FT · Girone GIranSpagna4–0FT · Girone HArabia SauditaAggiornato 11:56 CEST