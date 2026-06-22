Sudcorea, Starbucks chiusi 15-22 dopo la gaffe sui bicchieri "Tank"

Seoul, 22 giu. (askanews) – Starbucks chiusi dalle 15 alle 22 in Corea del Sud il 22 giugno: una bella perdita economica per la catena di caffetterie, ma frutto di una errata strategia di marketing che ha scatenato pesanti polemiche nelle scorse settimane.Durante la “pausa forzata” il personale è stato obbligato a seguire un corso di formazione sulla consapevolezza storica.

Lo scorso 18 maggio Starbucks aveva lanciato una campagna promozionale chiamata “Tank Day” (giornata del carro armato) per pubblicizzare i nuovi contenitori molto capienti per le bevande(“tank” in inglese vuol dire anche serbatoio).Peccato che lo spot dei nuovi bicchieri sia stato lanciato nel giorno dell’anniversario del massacro di Gwangju del 1980, quando la giunta militare dispiegò truppe e carri armati per reprimere le manifestazioni pro-democrazia.Il presidente del gruppo Shinsegae, che gestisce Starbucks in Corea del Sud, dopo essersi scusato pubblicamente ha deciso per la chiusura “riparatrice”.

Da settimane le vendite erano calate, con molti che invitavano a iniziative di boicottaggio.