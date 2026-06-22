Primo weekend al cinema per Toy Story 5, ecco come è andata

Il box office del weekend è stato dominato dall’esordio di “Toy Story 5”, nuovo capitolo della saga Pixar, che ha registrato incassi record a livello globale e ha conquistato subito la vetta anche in Italia. Alle sue spalle, la classifica ha visto alternarsi nuovi ingressi al cinema e titoli già in programmazione, in un mercato in crescita sostenuto soprattutto da grandi franchise, horror e commedie di richiamo.

Toy Story 5: debutto da record globale e nuovo capitolo del dominio Pixar al box office

Il successo di “Toy Story 5” non si limita al dato economico: negli Stati Uniti ha ottenuto il miglior debutto del 2026 nel weekend da tre giorni e il secondo miglior avvio globale nella storia Pixar (esclusa la Cina), dietro solo a “Inside Out 2” con 384 milioni.

Il film supera anche il record interno di “Toy Story 4”, fermo a circa 120 milioni al debutto americano, mentre il nuovo capitolo ha raggiunto circa 11,5 milioni di spettatori nel weekend d’apertura con un prezzo medio del biglietto di 15,25 dollari. Forte la componente familiare: il 64% del pubblico del sabato ha scelto spettacoli prima delle 17:00, con una forte presenza nelle aree di Los Angeles (10% delle presenze), New York, Dallas/Fort Worth, Houston e Chicago.

Diretto da Andrew Stanton, il film riporta in scena Woody, Buzz Lightyear e Jessie con le voci originali di Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack. La trama ruota attorno a Bonnie e all’arrivo di “Lilypad”, un tablet per bambini che diventa il nuovo rivale tecnologico dei giocattoli, aggiornando il tema centrale della saga al rapporto tra infanzia e schermi digitali.

A rafforzare l’impatto culturale contribuisce anche la colonna sonora, con il brano originale “I Knew It, I Knew You” firmato da Taylor Swift. Nel cast vocale italiano tornano Angelo Maggi (Woody), Massimo Dapporto (Buzz), Ilaria Stagni (Jessie) e Luca Laurenti (Forky). Tra le nuove voci figurano Sal Da Vinci (Pizza cu ‘e llente, doppiato in originale da Bad Bunny), Katia Follesa (Lilypad), Federico Basso (Smarty Pants), Gianluca Gazzoli (Bullseye “Perfido”), Jacqueline Luna Di Giacomo (Snappy) e Simone Mori (Atlas), oltre a ritorni come Corrado Guzzanti (Duke Caboom), Cinzia De Carolis (Bo Peep) e Carlo Valli (Rex). Sullo sfondo, il prossimo banco di prova sarà l’arrivo di “Supergirl”, chiamata a contendere spazio al fenomeno Pixar già proiettato nello storico “verso l’infinito e oltre”.

Primo weekend al cinema per Toy Story 5, ecco come è andata

“Toy Story 5” di Andrew Stanton ha aperto il weekend con numeri eccezionali, raggiungendo oltre 312 milioni di dollari a livello mondiale, di cui 160 milioni solo negli Stati Uniti. Il risultato supera ogni debutto precedente della saga Pixar dedicata a Woody, Buzz Lightyear e Jessie. In Italia il film guida la classifica Cinetel con 2.872.401 euro incassati in quattro giorni su 564 schermi, con una media per sala di 5.093 euro. Il box office complessivo del weekend nazionale si è attestato a 5.023.825 euro, in crescita del 16% rispetto alla settimana precedente e del 16,56% sullo stesso periodo dell’anno scorso.

Alle spalle del leader, “Disclosure Day” di Steven Spielberg scende al secondo posto con 829.408 euro (-49%) e un totale di 3.251.347 euro in due settimane. In terza posizione “Scary Movie” dei fratelli Wayans raccoglie 260.646 euro, arrivando a 3.680.570 euro in tre settimane. Quarto posto stabile per l’horror “Obsession” di Curry Barker con 218.226 euro nel weekend e 4.421.103 euro complessivi in sei settimane. Quinto “Backrooms” di Kane Parsons con 133.591 euro e un totale di 4.506.689 euro in quattro settimane. Debutta al sesto posto la commedia noir “Ricchi… da morire – Delitti in famiglia” di John Patton Ford con Glen Powell, che totalizza 115.390 euro nel weekend e 132.413 euro complessivi includendo le anteprime. Settimo posto per il biopic “Michael” di Antoine Fuqua, che incassa 78.478 euro e raggiunge 25.324.682 euro in nove settimane. All’ottavo debutta “Fuze – conto alla rovescia” di David Mackenzie con 70.769 euro nel weekend e 80.046 euro con le anteprime. Nona posizione per la commedia francese “Allora balliamo” di Amélie Bonnin con 33.701 euro e 43.774 euro totali. Chiude la top ten “Masters of the Universe” di Travis Knight con 33.068 euro nel weekend e 868.201 euro in tre settimane.

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