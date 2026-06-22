Home > Video > Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle c...

Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città

Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città

La qualità degli ambienti interni entra al centro del dibattito sulla riqualificazione edilizia. Al Senato istituzioni, mondo scientifico e imprese hanno evidenziato la necessità di affiancare all’efficienza energetica temi come salubrità, ventilazione, comfort e qualità dell’aria. Un approc...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

La qualità degli ambienti interni entra al centro del dibattito sulla riqualificazione edilizia. Al Senato istituzioni, mondo scientifico e imprese hanno evidenziato la necessità di affiancare all’efficienza energetica temi come salubrità, ventilazione, comfort e qualità dell’aria. Un approccio integrato che punta a migliorare il benessere delle persone, valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e rendere le città più sostenibili e resilienti.

La sfida è trasformare la transizione energetica in un’opportunità concreta per la salute pubblica e la qualità dell’abitare.

https://www.youtube.com/watch?v=ARhjaRFTDoQ

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Argentina
19:00CESTGirone J
Austria
Francia
23:00CESTGirone I
Iraq
Domani
Norvegia
02:00CESTGirone I
Senegal
Giordania
05:00CESTGirone J
Algeria

Risultati

Oggi
Nuova Zelanda
13FT · Girone G
Egitto
Uruguay
22FT · Girone H
Capo Verde
dom 21 giu
Belgio
00FT · Girone G
Iran
Spagna
40FT · Girone H
Arabia Saudita
Aggiornato 16:30 CEST