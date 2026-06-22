Accordo Stati Uniti-Iran: cosa prevede il memorandum d'intesa e le reazioni internazionali

Dopo colloqui mediati da Pakistan e Qatar, Stati Uniti e Iran hanno firmato un memorandum d'intesa. Ecco cosa prevede l'accordo e le reazioni delle principali potenze europee.

In un momento di grande tensione geopolitica, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un’intesa storica. I colloqui di alto livello, mediati da Pakistan e Qatar, si sono conclusi con la firma di un memorandum d’intesa che apre la strada a una nuova fase di dialogo tra le due potenze.

L’accordo, che prevede la creazione di un canale di comunicazione per evitare incidenti nello Stretto di Hormuzrappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione della regione.

Ma quali sono i dettagli dell’intesa e quali le reazioni internazionali?

I punti chiave del memorandum d’intesa

Il memorandum d’intesa firmato da Stati Uniti e Iran include diversi punti fondamentali. Innanzitutto, le due parti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione diretto per prevenire incidenti e garantire la sicurezza del transito nello Stretto di Hormuzuna delle rotte marittime più strategiche al mondo.

Inoltre, è stata stabilita una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Questo periodo sarà cruciale per definire i dettagli tecnici e politici dell’intesa, con l’obiettivo di ripristinare la stabilità regionale e stabilizzare l’economia globale.

Il ruolo di Pakistan e Qatar

Il successo dei colloqui è stato reso possibile grazie al ruolo cruciale di Pakistan e Qatarche hanno agito come mediatori neutrali.

In un comunicato congiunto, i rappresentanti dei due paesi hanno sottolineato che le trattative si sono svolte in un’atmosfera costruttiva e positiva, aprendo la strada a ulteriori progressi diplomatici.

Le reazioni internazionali

La notizia dell’accordo ha suscitato immediate reazioni da parte delle principali potenze europee. Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui esprimono il loro apprezzamento per l’intesa raggiunta.

“Accogliamo con grande favore l’annuncio del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran“, si legge nella dichiarazione. I leader dei quattro paesi si congratulano con gli Stati Uniti, il governo iraniano e tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che questo è un momento di opportunità per ripristinare la stabilità regionale e stabilizzare l’economia globale.

Un punto cruciale della dichiarazione riguarda la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. I leader europei ribadiscono che la riapertura incondizionata della rotta è essenziale e si impegnano a fare la loro parte per raggiungere questo obiettivo, anche attraverso una missione difensiva e indipendente per rassicurare la navigazione commerciale e condurre operazioni di sminamento.

La questione nucleare e il Libano

La dichiarazione congiunta affronta anche la questione del programma nucleare iraniano. I leader europei ribadiscono che l’Iran non deve mai acquisire un’arma nucleare e si dicono pronti a collaborare con gli Stati Uniti, l’Iran e l’AIEA per garantire il rispetto degli impegni internazionali.

Infine, i leader europei esprimono il loro sostegno alla stabilità, alla sovranità e all’integrità territoriale del Libanosottolineando l’importanza di un cessate il fuoco efficace nella regione.

L’accordo tra Stati Uniti e Iran rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione della regione. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i dettagli dell’intesa e garantire che i progressi diplomatici si traducano in risultati concreti.