Abelardo de la Espriella annuncia la vittoria nelle elezioni presidenziali in Colombia

Abelardo de la Espriella si è autoproclamato presidente della Colombia in un messaggio su X; i dati preliminari mostrano 49,67% contro 48,69% con oltre il 99% dei seggi scrutinati e il presidente uscente Gustavo Petro ha segnalato irregolarità

La notte elettorale in Colombia si è conclusa con l’autoproclamazione di Abelardo de la Espriellache ha annunciato la vittoria in un messaggio pubblicato sul social network X. Il candidato, descritto come vicino alla linea politica sostenuta dall’ex presidente statunitense Donald Trumpha accompagnato il post con un’immagine che rappresenta una tigre che abbraccia un condorsimbolo nazionale del paese, e ha aggiunto la scritta: “Abelardo presidente ufficialmente: il tigre abbraccia il Condor, ti amo Colombia”.

Risultati preliminari e percentuali dei voti

I dati preliminari, con oltre il 99% dei seggi scrutinaticollocano de la Espriella in vantaggio con il 49,67% dei voti, mentre il suo avversario, il senatore di sinistra Ivàn Cepedarisulterebbe al 48,69%. Questo scarto ridotto ha reso la situazione elettorale estremamente serrata: numeri che, pur indicando un margine per de la Espriella, non hanno eliminato del tutto la possibilità di contestazioni o ricorsi fino al completamento ufficiale dello scrutinio.

Il contesto del ballottaggio

Il ballottaggio ha messo a confronto due visioni politiche distinte e ha attirato attenzione internazionale sia per l’appoggio dichiarato di figure straniere sia per la polarizzazione interna. Nel clima della serata, le cifre diffuse come preliminari riflettono il conteggio quasi definitivo ma non ancora formalmente certificato, motivo per cui alcuni attori politici hanno invitato alla cautela prima di riconoscere un vincitore.

Reazioni istituzionali e segnalazioni di irregolarità

Prima e dopo l’annuncio di de la Espriella, il presidente uscente Gustavo Petro ha chiesto esplicitamente di attendere il risultato definitivo dello scrutinio e ha denunciato “numerose irregolarità” emerse durante il conteggio. Tra le indicazioni pubblicate sul suo canale social c’è l’invito a contestare “I seggi privi della firma dei membri della commissione elettorale” e la sottolineatura che, allo stato, “non è ancora possibile sapere chi sia il presidente”. Queste osservazioni hanno contribuito ad aumentare la tensione attorno alla legittimazione del risultato provvisorio.

Dichiarazioni del candidato proclamato

Nel suo messaggio, de la Espriella ha utilizzato toni trionfali, richiamando la propria immagine pubblica con il soprannome “El tigre” e rivendicando una vittoria su fenomeni che ha definito negativi per il sistema elettorale: “Abbiamo battuto il voto forzato, l’acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia”. Queste parole sintetizzano la narrativa con cui il leader ha cercato di legittimare la propria affermazione al termine della competizione.

La pubblicazione dell’immagine della tigre che abbraccia il condor è diventata un elemento simbolico immediatamente riconoscibile della comunicazione di de la Espriella: da una parte il richiamo al suo soprannome personale e dall’altra il simbolo della nazione, usati insieme per costruire un’immagine emotiva della presunta vittoria.

Implicazioni e prossime fasi del processo elettorale

Con scarto inferiore ai due punti percentuali e oltre il 99% dei voti conteggiati, la procedura elettorale entrerà nella fase di validazione formale: ciò include il controllo amministrativo delle schede, la verifica delle firme e l’eventuale esame di segnalazioni di irregolarità. La richiesta del presidente uscente di contestare i seggi senza firma dei membri della commissione elettorale potrà tradursi in ricorsi ufficiali che richiederanno l’intervento degli organismi competenti per dirimere le controversie.

Fino alla certificazione definitiva dei risultati, la situazione rimane in uno stato di incertezza tecnica e politica: da un lato l’autoproclamazione e i numeri preliminari che favoriscono de la Espriella, dall’altro le segnalazioni di irregolarità da parte di figure istituzionali che invocano la necessità di completare lo scrutinio in modo trasparente e formale.

La cronaca delle prossime ore sarà determinata dall’esito delle verifiche ufficiali e dall’eventuale presentazione di reclami formali che potrebbero influire sulla conferma o meno del verdetto elettorale raggiunto nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2026.