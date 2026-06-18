Janeese Lewis George favorita per la carica di sindaco di Washington, DC

Janeese Lewis George ha ottenuto un vantaggio netto nelle primarie democratiche di Washington, DC, e promette di contrastare apertamente le mosse del presidente Trump sul controllo del distretto; la posta in gioco riguarda anche il tema della statehood e il rapporto con le forze federali

La corsa per la poltrona di sindaco di Washington, DC ha registrato un momento decisivo con il netto vantaggio ottenuto da Janeese Lewis George nelle primarie democratiche. Con il 64 percento delle schede scrutinato, Lewis George risultava in testa con il 52,8% dei voti contro il 36,6% di Kenyan McDuffie, una dinamica che in un distretto fortemente democratico proietta il vincitore delle primarie verso la vittoria generale.

La candidata, consigliere comunale e ex procuratrice, ha costruito la sua campagna su un’agenda progressista e su impegni concreti verso famiglie, lavoro e politiche migratorie.

Risultati delle primarie e significato politico

Il margine di Lewis George nelle prime fasi dello spoglio è stato interpretato come una vittoria simbolica per la sinistra urbana: una possibile conferma dell’espansione dell’influenza dei membri del Democratic Socialists of America nelle amministrazioni locali.

Se la tendenza si consolidasse, Washington si aggiungerebbe a città in cui figure vicine alla DSA hanno ottenuto cariche municipali, rafforzando la presenza di proposte come assistenza alla prima infanzia universaleedilizia sociale e potenziamento dei sindacati. In un territorio dove il risultato delle primarie spesso equivale alla vittoria di novembre, il successo nelle urne assume anche valore strategico per il futuro assetto politico del distretto.

Sostegni e profili dei candidati

Lewis George ha raccolto appoggi di gruppi sindacali e di organizzazioni progressiste grazie a un programma che include l’ampliamento dei sussidi per l’infanzia e misure sul fronte della giustizia penale; McDuffie, ex consigliere, ha puntato invece a consensi nel mondo degli affari presentandosi come un’alternativa moderata. Entrambi i contendenti hanno espresso sostegno alla statehood per il distretto, un tema ricorrente vista la popolazione di oltre 700.000 residenti e la storica richiesta di piena rappresentanza politica.

Il confronto con l’amministrazione federale

Un elemento che ha polarizzato la campagna è stato il confronto con il presidente Donald Trump. Il presidente ha suggerito che, in caso di vittoria di Lewis George, il governo federale potrebbe “take back DC and run it on the federal basis”minacciando intervenienze dirette su competenze locali. Lewis George ha risposto con fermezza: “We are not going to get ICE off our streets or protect Home Rule by fearing this President” e ha definito come “an attack on democracy itself” qualunque intimidazione tesa a impedire ai residenti di scegliere i propri amministratori. Questo scambio ha portato il tema della home rule e del ruolo del Congresso a centro del dibattito pubblico.

Azioni federali recenti

Negli ultimi mesi l’amministrazione federale ha adottato misure che hanno ampliato la sua presenza nel distretto, tra cui operazioni di forze federali e decisioni di carattere operativo sul dipartimento di polizia locale, eventi che hanno alimentato le preoccupazioni dei sostenitori dell’autonomia municipale. La Home Rule Act del 1973 rimane il quadro normativo che consente al distretto di eleggere sindaco e consiglieri, ma la Costituzione assegna al Congresso poteri speciali sul territorio, un nodo giuridico-politico sollevato spesso nel confronto tra amministrazione locale e istituzioni federali.

Lewis George ha spiegato la sua strategia nei rapporti con la Casa Bianca come una combinazione di fermezza sui principi — primo fra tutti la tutela delle comunità immigrate e dei giovani neri — e disponibilità a collaborare su progetti locali condivisibili, citando esempi di investimenti nei trasporti e nella creazione di posti di lavoro. La tensione con l’esecutivo federale pone la futura amministrazione davanti a scelte complesse su ordine pubblico, cooperazione con agenzie federali e difesa della sovranità cittadina.

La posta in gioco delle primarie va oltre la singola città: una vittoria per Lewis George rappresenterebbe un segnale politico nazionale sulla direzione del Partito Democratico nelle aree urbane e sul ruolo che le istanze democratico-socialiste possono giocare in amministrazioni municipali strategiche. Con la minaccia di un intervento federale evocata dal presidente e il forte sostegno popolare nella capitale, l’elezione si configura come un banco di prova per il rapporto tra governo locale e poteri centrali.