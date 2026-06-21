Stretto di Hormuz chiuso: condizione il rispetto del cessate il fuoco in Libano

La regione del Golfo è tornata al centro delle tensioni diplomatiche: il passo annunciato da Teheran prevede la chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico navale fino a quando non saranno soddisfatte una serie di condizioni legate al recente accordo con gli Stati Uniti e agli sviluppi militari in Libano. La decisione è stata motivata con la necessità di ottenere l’attuazione concreta del memorandum d’intesa che regola alcuni aspetti economici e militari della tregua regionale.

Condizioni poste dall’Iran per la riapertura dello stretto

Tra le richieste che Teheran indica come necessarie per consentire la ripresa della navigazione figurano il rilascio di deroghe che permettano la vendita di petrolio iraniano, lo sblocco di consistenti asset finanziari e il rispetto pieno del cessate il fuoco in Libano, inclusa la ritirata di forze ritenute ostacolanti.

Il governo iraniano considera queste misure parte integrante del memorandum d’intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che la riapertura dello Stretto senza aver ottenuto tali garanzie sarebbe una «sconfitta strategica» per Teheran.

Aspetti economici e militari evocati

Le richieste economiche menzionano il graduale sblocco di fondi iraniani congelati e l’adozione di esenzioni alle sanzioni sul petrolio, elementi che, secondo Teheran, devono accompagnarsi a impegni di stabilità sul terreno libanese.

Sul piano militare, la riapertura è subordinata al rispetto del cessate il fuoco: attacchi aerei e scontri nella fascia meridionale del Libano sono citati come motivo principale della sospensione del traffico.

Reazioni internazionali e sviluppi diplomatici in corso

Gli Stati Uniti, contattati per chiarimenti, hanno dichiarato di non avere al momento riscontri oggettivi sulla totale interruzione del traffico nello Stretto. La posizione statunitense evidenzia scetticismo rispetto alle affermazioni di chi ha annunciato la chiusura e sottolinea la volontà di proseguire i canali diplomatici aperti. Parallelamente, sono previste nuove fasi negoziali in Svizzera, con delegazioni statunitensi e iraniane che dovrebbero confrontarsi per verificare l’applicazione degli impegni presi.

Partecipanti e temi al tavolo di negoziazione

Alle trattative internazionali dovrebbero partecipare inviati di rilievo: tra i nomi citati figurano rappresentanti statunitensi come Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre per l’Iran è indicata la possibile presenza del ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Al centro del confronto ci saranno l’attuazione delle clausole economiche del memorandum e la gestione della situazione libanese, ritenuta da Teheran un elemento cruciale per la stabilità regionale.

Intanto, il quadro sul terreno resta teso: nel Libano meridionale si registrano vittime e danni a seguito di raid aerei, e le autorità locali segnalano conseguenze rilevanti sulla popolazione civile. La dinamica degli eventi ha spinto la diplomazia a riaprire i contatti, ma l’esito dei colloqui rimane incerto finché le condizioni indicate da Teheran non troveranno riscontro tangibile.

In questo contesto, la chiusura dello Stretto di Hormuz si configura come una leva politica ed economica significativa: l’area è strategica per il transito del greggio mondiale e qualsiasi interruzione duratura avrebbe ripercussioni sui mercati energetici e sulla sicurezza marittima. Per ora, la situazione evolve tra affermazioni contrastanti e la prospettiva di colloqui che dovranno chiarire tempi e modalità per l’attuazione degli impegni presi.