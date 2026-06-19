Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei passaggi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. In un contesto di tensioni geopolitiche ricorrenti e instabilità regionale, ogni variazione delle condizioni di sicurezza in quest’area ha effetti immediati sui traffici marittimi internazionali e sui mercati dell’energia. Ecco costa sta accadendo in queste ore dopo l’accorso Usa-Iran.

Nuove restrizioni e transito condizionato nello Stretto di Hormuz: cosa sta succedendo

Come riportato da EuroNews, nello scenario dello Stretto di Hormuz emergono nuove indicazioni che delineano un sistema di transito sempre più regolato e potenzialmente limitato. L’Autorità dello Stretto del Golfo Persico ha infatti precisato che il passaggio delle navi sarà consentito esclusivamente a quelle che presenteranno richieste di attraversamento conformi alle disposizioni vigenti, trasmesse nei tempi previsti e autorizzate in base alle finestre operative stabilite.

Le procedure aggiornate impongono agli equipaggi l’invio della documentazione con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’ingresso nell’area, rafforzando così il controllo sui flussi marittimi. Contestualmente è stata annunciata una sospensione temporanea delle tariffe di transito per 60 giorni, misura pensata per sostenere la continuità commerciale e ridurre le tensioni economiche legate alla navigazione.

In parallelo, alcune fonti segnalano un parziale allentamento delle restrizioni in seguito alla firma di un memorandum tra Washington e Teheran, elemento che avrebbe spinto alcune navi a riprendere la rotta, pur in un quadro ancora incerto e soggetto a possibili ulteriori limitazioni.

Stretto di Hormuz, i pericoli della navigazione tra le mine: dove sono e cosa succede ai Gps

Parallelamente alle comunicazioni ufficiali, emergono però elementi che descrivono una situazione ancora instabile e potenzialmente pericolosa. L’attivista iraniano Ilia Hashemi ha riferito su Telegram di avvertimenti armati e di colpi esplosi nell’area dello Stretto, oltre a ordini rivolti ad alcune navi di non avvicinarsi. In seguito, ha precisato che gli spari sarebbero cessati, ma diverse imbarcazioni non avrebbero ricevuto risposte radio, aumentando l’incertezza sulla reale operatività del passaggio.

Fonti del settore marittimo, tra cui l’associazione Intertanko, hanno evidenziato criticità ancora irrisolte. Il direttore Phil Belcher ha segnalato che la rotta centrale risulterebbe compromessa dalla presenza di circa 80 mine, una condizione che rende impossibile considerare la via completamente sicura e richiederà tempi lunghi per la bonifica. A ciò si aggiungono rischi aggiuntivi come possibili incagli lungo la rotta omanita e interferenze ai sistemi di navigazione dovute a disturbi deliberati dei segnali.

Secondo le ricostruzioni, durante le fasi di conflitto sarebbero state collocate mine nel corridoio centrale del traffico marittimo, regolato dal sistema di separazione Iran–Oman attivo dal 1968, con conseguenti gravi rallentamenti e blocchi. Circa 20.000 marittimi sarebbero rimasti intrappolati ai lati del passaggio, mentre alcune navi hanno attraversato in condizioni rischiose, navigando vicino alla costa o operando con trasmettitori spenti e supporto esterno. In altri casi si sarebbe persino ricorso a passaggi a pagamento nelle acque iraniane, in quello che è stato soprannominato il “casello di Teheran”. Nonostante alcuni movimenti navali successivi agli accordi politici, gli operatori del settore avvertono che il ritorno alla normalità resta lontano, con conseguenze potenzialmente rilevanti per il commercio energetico globale e la sicurezza delle rotte marittime.