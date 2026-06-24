In anteprima il video "Animale", nuovo singolo di Sem&Stènn

Milano, 24 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Animale” il nuovo singolo di Sem&Stènn che arriva dopo un periodo di tre anni dedicato a scrittura, ricerca e nuova produzione.Il brano rappresenta il primo tassello di un nuovo percorso discografico del duo artistico e musicale, che da sempre lavora tra electropop, cultura club e immaginario queer, e anticipa il prossimo album in arrivo a breve.Autori, produttori e direttori creativi del proprio progetto da sempre, Salvatore e Stefano si sono affermati nel tempo grazie a un approccio indipendente alla musica pop elettronica, contaminata da influenze darkwave, techno e future pop, e a una narrativa che mette al centro libertà espressiva, fisicità e identità.Il risultato è un brano istintivo e pulsante, in cui desiderio, eccesso e movimento diventano linguaggio espressivo.

Un invito a perdere il controllo per ritrovare una forma più autentica di libertà.Del video, Sem&Stènn raccontano: Dopo più di tre anni dietro le quinte, sentivamo il bisogno di tornare in scena, togliendoci ogni tipo sovrastruttura. Al centro solo i nostri corpi, liberi di muoversi in uno spazio vuoto, dove ricostruire tutto da zero.

Volevamo divertirci principalmente.Dirigere questo video ha anche rappresentato l’inizio di nuove collaborazioni. Il bolt e la fotografia di Roberto Chierici, la visione allineata alla nostra del nostro stylist Michi Vitariello, la coreografia di Gianluca Cornacchia, l’enorme supporto alla produzione e alla regia di Daniele Canevisio e Rubens Lisignoli. Ognuno di loro ha superato le nostre aspettative e ha creato un clima magico sul set.