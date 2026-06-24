Levante continua la sua indagine sull'amore con Malìa

Milano, 24 giu. (askanews) – Malìa è un brano nato durante una sessione di scrittura per altri, con questo nuovo singolo Levante continua la sua indagine sull’amore, il suo viaggio musicale nelle sfaccettature di questo sentimento.”Mi è venuta in mente l’idea di raccontare di questa prostituta di Pigalle felice del proprio mestiere, felice di donare l’amore, infatti l’ho tenuta tra le canzoni del disco nuovo perchè ben si lega al tema dell’amore e il fallimento e altri passi di danza”.Racconta con il suo stile inconfondibile l’amore sensuale che strega e ammalia, il desiderio, la promessa e la passione.Dopo il successo del club tour Levante riparte il 3 luglio con il tour estivo, ma sono in arrivo altre novità.Poi arriverà anche il disco nuovo, quindi finalmente ci sarà un oggetto da stringere tra le mani con questo titolo che amo particolarmente ed è un lavoro che amo particolarmente dell’amore e il fallimento e altri passi di danza”.