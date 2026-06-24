Granaio apre a Roma Termini tra tradizione e gusto italiano

Roma, 24 giu. (askanews) – La stazione di Roma Termini, simbolo della mobilità nazionale e internazionale, è attraversata ogni giorno da migliaia di viaggiatori, pendolari, turisti e professionisti. Con l’obiettivo di presidiare questi spazi con un’offerta che coniughi rapidità di servizio, qualità costante e tradizione italiana, è stato inaugurato il nuovo punto vendita de Il Granaio.Il format propone un’idea di cucina ispirata ai sapori di casa, accessibile, riconoscibile e pensata per accompagnare i diversi momenti della giornata, dalla colazione alla cena.”Siamo presenti a Roma Termini da circa un mese e siamo molto contenti, sebbene tutto sia migliorabile.

Il travel, per noi, rappresenta un mercato su cui focalizzare l’attenzione, sia negli aeroporti che nelle stazioni italiani ed esteri. Il nostro modello offre un servizio ristorativo che non si è soliti trovare all’interno delle stazioni ed è molto interessante, perchè fa evolvere l’esperienza del viaggiatore, come pausa pranzo o come spuntino giusto prima della partenza” ha dichiarato Sebastian Luca Gatto, Amministratore Delegato di Savini Group.Dopo le aperture di Milano e Monza, l’arrivo nella Capitale rappresenta un passo strategico che assume anche un significato urbano.

Negli ultimi anni, infatti, le stazioni ferroviarie si sono progressivamente trasformate da semplici luoghi di transito a spazi di incontro, servizi e socialità, capaci di rispondere all’evoluzione degli stili di vita e delle esigenze dei viaggiatori.”Per noi sono anni di grande crescita. Nell’ultimo anno i locali de Il Granaio, nel complesso, hanno sviluppato una crescita double digit, quindi superiore al 10%, che si assesta sull’11%.

Per questo abbiamo pensato, e siamo convinti, che possa esserci spazio anche in altre città. Roma è il primo punto, ma nei prossimi mesi ci saranno altre aperture” ha aggiunto Marco Tridente, Managing Director di Savini Group.Con l’apertura a Roma Termini, Il Granaio punta a valorizzare l’identità gastronomica italiana attraverso un linguaggio semplice e immediato, in grado di rendere familiare anche un luogo dinamico e frequentato ogni giorno da migliaia di persone come una grande stazione ferroviaria.