Rai ridefinisce Domenica In e cancella alcuni programmi con Enzo Miccio escluso dalla nuova edizione

La Rai ha scelto di rivedere Domenica In e di eliminare alcuni programmi, con l'uscita di scena di Enzo Miccio e conferme di cancellazione per format di Rai Due e Rai Tre. Restano incerte le motivazioni ufficiali e si fanno i nomi dei possibili sostituti.

Negli ultimi giorni si sono intensificate le novità legate ai palinsesti della televisione pubblica: alcune trasmissioni non verranno proposte nella prossima stagione e volti noti non faranno più parte della griglia. Tra i cambi più rilevanti c’è la mancata riconferma di Enzo Miccio a Domenica In e la cancellazione di programmi storici e recenti, decisioni che stanno provocando reazioni nel mondo dello spettacolo.

Le modifiche sembrano frutto di una riorganizzazione editoriale e di bilancio: oltre alle scelte sui conduttori, il palinsesto di Rai Due e Rai Tre subirà tagli che interessano format consolidati, mentre circolano già nomi accostati alle nuove fasce orarie domenicali.

Esclusione di Enzo Miccio da Domenica In e riorganizzazione della conduzione

Negli ultimi anni Enzo Miccio aveva amplificato la sua presenza televisiva passando dalla rete commerciale a quella pubblica, conducendo un programma su Rai Due e affiancando la storica conduttrice della domenica in una edizione celebrativa.

Ora però la rete ha deciso di rivedere il format della trasmissione domenicale: il progetto di restyling prevede il ritorno al timone principalmente di Mara Venier con il supporto consolidato di Tommaso Cerno escludendo la riconferma di Miccio e di un altro volto noto, Teo Mammucari.

Non è ancora del tutto chiaro se la separazione sia stata negoziata dalle parti interessate o imposta dalla direzione di rete, ma la scelta segnala una volontà di concentrare la conduzione attorno a figure già riconoscibili dalla platea televisiva.

L’assenza di Miccio dalla prossima edizione ha dato adito a molte speculazioni sui motivi, tra cui esigenze di budget e ridefinizione dei contenuti.

Ipotesi sui possibili sostituti

Tra i nomi che circolano per la conduzione della domenica figurano figure con esperienze televisive diverse: giornalisti, conduttori di intrattenimento e attori che già hanno avuto dimestichezza con la diretta. Tra le ipotesi avanzate ci sono Alberto MatanoPino Strabioli e Bianca Guaccero tutti considerati papabili per affiancare la squadra o per assumere ruoli di rilievo nella rinnovata struttura di palinsesto.

Cancellazioni su Rai Due e Rai Tre: Top, Citofonare e Via dei Matti n.0

Le novità non si fermano alla sola Domenica In: tra i programmi che rischiano o hanno già subito la cancellazione c’è Top – Tutto quanto fa tendenza un format presente in palinsesto dal 2016 e recentemente condotto da Enzo Miccio. La decisione di rimuovere il programma da Rai Due sarebbe motivata, secondo le indiscrezioni, da ragioni di budget in un contesto di razionalizzazione delle risorse che ha coinvolto più produzioni.

Parallelamente, anche Citofonare Rai Due sembra non essere confermato per la prossima stagione: segnali in tal senso sono emersi dalla cerchia degli addetti ai lavori e dalle comunicazioni private di chi era coinvolto nella produzione. La scomparsa di questi show rappresenta un ridimensionamento degli slot dedicati all’intrattenimento giovane e sperimentale della seconda rete.

La cancellazione confermata di Via dei Matti n.0 e le reazioni dei conduttori

Diversa è la situazione di Via dei Matti n.0 programma di Rai Tre che ha ricevuto una conferma ufficiale di chiusura dalla stessa coppia di conduttori, Stefano Bollani e Valentina Cenni. In un messaggio rivolto al pubblico i presentatori hanno dichiarato che non ci sarà una nuova stagione dopo cinque anni di programmazione, ringraziando il pubblico per l’affetto ricevuto.

Nel loro saluto è emersa una nota di sorpresa e, per alcuni, una velata critica: la scelta di mandare in onda repliche nelle fasce serali è stata citata come segno che, sebbene la trasmissione avesse un seguito, la rete ha optato per soluzioni diverse nel palinsesto. Questo episodio sottolinea come le scelte editoriali e finanziarie possano incidere anche su programmi apprezzati dalla critica e dal pubblico.

Nel complesso, la riorganizzazione dei palinsesti evidenzia una fase di transizione per la tv pubblica, con tagli motivati da esigenze economiche e con una strategia che privilegia alcune figure storiche della rete rispetto ad altri volti ricorrenti. Nei prossimi mesi sarà possibile valutare l’impatto di queste mosse sugli ascolti e sulla qualità dell’offerta, mentre rimane alta l’attenzione sui nomi che occuperanno i posti lasciati vacanti.