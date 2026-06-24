Home > Video > Caldo in Europa, in Italia 16 città in allerta. In Francia il giorno più ca... Caldo in Europa, in Italia 16 città in allerta. In Francia il giorno più caldo di sempre L'afa sta mettendo sotto pressione diversi Paesi del Vecchio Continente. Temperature record anche in Spagna e Regno Unito... di Adnkronos Pubblicato il 24 Giugno 2026 alle 10:51 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’afa sta mettendo sotto pressione diversi Paesi del Vecchio Continente. Temperature record anche in Spagna e Regno Unito https://www.youtube.com/watch?v=jiuC51VCymM 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiSvizzera21:00CESTGirone BCanadaBosnia21:00CESTGirone BQatarDomaniMarocco00:00CESTGirone CHaitiScozia00:00CESTGirone CBrasileRisultatiOggiColombia1–0FT · Girone KRD CongoPanama0–1FT · Girone LCroaziamar 23 giuInghilterra0–0FT · Girone LGhanaPortogallo5–0FT · Girone KUzbekistanAggiornato 11:18 CEST