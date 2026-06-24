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Caldo in Europa, in Italia 16 città in allerta. In Francia il giorno più caldo di sempre

Caldo in Europa, in Italia 16 città in allerta. In Francia il giorno più caldo di sempre

L'afa sta mettendo sotto pressione diversi Paesi del Vecchio Continente. Temperature record anche in Spagna e Regno Unito...

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L’afa sta mettendo sotto pressione diversi Paesi del Vecchio Continente. Temperature record anche in Spagna e Regno Unito

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