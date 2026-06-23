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Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘picchi straordinari di raccolta e rigenerazione olio minerale’

Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘picchi straordinari di raccolta e rigenerazione olio minerale’

“Spesso l'Italia viene considerata all'estero, a torto, un Paese in grave ritardo sui temi dell'economia circolare, magari a causa di alcuni specifici contenziosi aperti con l'Europa. In realtà, vantiamo performance nazionali davvero importanti, con picchi straordinari” di raccolta e rigenerazi...

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“Spesso l’Italia viene considerata all’estero, a torto, un Paese in grave ritardo sui temi dell’economia circolare, magari a causa di alcuni specifici contenziosi aperti con l’Europa. In realtà, vantiamo performance nazionali davvero importanti, con picchi straordinari” di raccolta e rigenerazione olio minerale “che ci portano a raccogliere la totalità dell’olio minerale usato e a rigenerarlo quasi interamente.

È un risultato possibile grazie all’esperienza del Conou che dedica rigore e attenzione ai dettagli che caratterizzano tutta la nostra filiera”. Sono le parole di Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, intervenendo a Roma alla presentazione del Rapporto di sostenibilità 2025 del Conou, il Consorzio nazionale degli oli minerali usati.

https://www.youtube.com/watch?v=QPM24g7Z7Vk

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