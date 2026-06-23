Lavrov attacca Zelensky: "E' un führer"

Continua la massiccia offensiva ucraina in Crimea. Un nuovo attacco ha colpito l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Regione occupata, così come nei giorni scorsi quanto i bersagli erano stati i porti dello stretto e alcune batterie missilistiche russe in Crimea. Mac...

Continua la massiccia offensiva ucraina in Crimea. Un nuovo attacco ha colpito l’area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Regione occupata, così come nei giorni scorsi quanto i bersagli erano stati i porti dello stretto e alcune batterie missilistiche russe in Crimea.

Macerie fumanti e il guscio carbonizzato di un edificio…è invece ciò che resta dopo l’attacco missilistico balistico sferrato da Mosca che, ancora una volta, ha preso di mira la città natale del presidente Zelensky.

Il bilancio di morte conta tre civili uccisi e 23 feriti. E secondo il bollettino dell’Aeronautica militare di Kiev, la Russia ha lanciato 135 droni durante la notte, di cui 118 abbattuti.

Ma oggi sono tornati a parlare anche il presidente russo Putin e il suo ministro degli Esteri Lavrov.

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