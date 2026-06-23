Il mondo della televisione può senza dubbio aprire diverse porte per persone che fino a quel momento erano considerate delle persone comuni dato che la visibilità offerta dai programmi garantisce maggiore notorietà rispetto al passato ma per alcuni questo ruolo non cambia determinate dinamiche che restano nel tempo.

La musica come principale via di salvezza

Un volto del programma “Amici” di Maria De Filippi ha voluto parlare della sua vita dopo la partecipazione al programma svelando ai propri followers quello che prova e che vita svolge nonostante sia diventato famoso.

Ha provato a fornire la vera cartina tornasole del mondo della televisione: se da un lato si ha successo in ambito lavorativo allo stesso tempo può essere un freno in altre situazioni e non fungere da sblocco per una vita più completa e felice.

Il saper cantare è stato positivo per risolvere problematiche che prima lo affliggevano ma i cambiamenti che si sarebbe aspettato maggiormente non sono per il momento arrivati.

Vybes e il suo scoop: “Mai fidanzato”

Vybes è stato uno dei volti più noti della 24esima edizione del programma televisivo, nel corso dell’edizione aveva tentato un flirt con Rebecca Ferrari ma lei non lo ha ricambiato.

Intervistato da “Il Fatto Quotidiano” ha svelato una realtà ben più profonda, come riporta Biccy.it, il giovane cantautore ha ammesso di non essersi mai fidanzato – ” Ho sempre avuto delle frequentazioni di tre o quattro mesi, ma non ho mai avuto la fortuna di trovare la persona giusta per fidanzarmici“.

Ha anche ammesso di non avere molti amici nonostante la fama – “Molte volte apro il mio telefono e non c’è la notifica di nessuno” – di sicuro questo aprirsi senza barriere potrà aiutarlo a trovare la persona giusta che lo possa comprendere e farlo crescere, sia in amore che nella vita.