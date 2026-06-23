Francesco Moser e il rapporto con la nipotina Clara Isabel: sorrisi e tenerezza

Francesco Moser e il rapporto con la nipotina Clara Isabel: sorrisi e tenerezza

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori della loro primogenita, Clara Isabel qualche mese fa e non hanno perso occasione di mostrare al mondo il frutto del loro amore, tuttavia a scatenare un putiferio ci ha pensato il papà di Ignazio, il campione di ciclismo Francesco che ha parlato in tv della piccolina.

Il weekend a Trento che ha sistemato tutto

Cecilia ed Ignazio hanno passato lo scorso weekend in montagna, a Trento dove risiedono nella casa di famiglia i genitori di lui. Un’occasione per stare all’aria aperta e godersi la montagna lontano dal caldo e dalla frenesia della città.

Cecilia Rodriguez ha postato diversi scatti di quella due giorni e uno di questi vede Clara Isabel in una carriola e suo nonno Francesco che la guarda sorridente, uno scatto intimo che dice più di tante parole riguardo all’amore che un nonno prova per la nipote.

Francesco Moser e le frasi sulla nipotina

Francesco Moser era finito al centro delle critiche per una serie di frasi infelici rivolte alla nipotina per il fatto che avesse due nomi, egli infatti ha pronunciato – “non mi ricordo come si chiama, a volte la chiamo con un nome e a volte con l’altro, comunque cosa serve che la chiami ora” – una frase in tono semi-serio che ha fatto impazzire i social.

In sua difesa è arrivato il figlio Ignazio che ha svelato come sia accaduto un putiferio dopo quella frase, putiferio che deve essere ridimensionato, le parole del padre travisate ed i due nomi della piccola in omaggio alle origini argentine di Cecilia.

Lo scatto di cui sopra, riportato da CaffeinaMagazine è la perfetta testimonianza di come siano i momenti lontani dai riflettori a fare la vera differenza in un rapporto, anche il più embrionale come quello tra un nonno e sua nipote, ricordando che i post sui social vanno e vengono ma è l’affetto vero l’unico a restare.