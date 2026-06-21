L'artista ha accusato un malore sul palco durante la sua performance, subito sono intervenuti con l'ossigeno.

Ha rischiato si svenire sul palco durante il suo concerto nello Utah: al noto cantante Rod Steward è stato subito somministrato dell’ossigeno.

“Si è sentito male”, malore durante il concerto per il noto cantante: soccorso con l’ossigeno

Momenti di paura per il cantante scozzese Rod Steward durante il suo concerto a West Valley City, nello Utah.

L’artista 81enne ha infatti accusato un malore, rischiando di svenire sul palco. Come riportato dal sito americano TMZ, Rod Steward è stato subito soccorso con la maschera d’ossigeno. Al momento non sono però note le cause del malore proprio durante una delle canzoni più importanti della sua discografia, ovvero “Young Turks”.

Rod Steward, malore durante il concerto: le possibili cause

Come abbiamo visto momenti di grande paura per Rod Steward, che ha accusato un malore durante il suo concerto nello Utah. I membri del suo staff gli hanno subito portato la bombola con l’ossigeno, non appena il cantante ha fatto loro cenno di non stare bene, col pubblico che intanto lo sosteneva.

Il concerto è poi ripreso, con Steward: “Lo spettacolo deve continuare, vi dispiace se mi siedo?” Al momento non è chiaro cosa abbia causato il malore al cantante che, ultimamente, ha rimandato diversi show per problemi di salute. Uno dei fattori in questo casa potrebbe essere stato l’altitudine, visto che West Valley City si trova a 1.300m sul livello del mare.