Sono morti tre ragazzi di 17 anni nell’incidente di Senago, con l’auto guidata dal 19enne Gabriele Popovici (con a bordo 9 persone) finita in un canale. A parlare sono i ragazzi sopravvissuti, come riportato dal Corriere della Sera.

Strage di Senago, la testimonianza dei ragazzi sopravvissuti: “Gli dicevano di rallentare ma…”

Riccardo Provasi, Lorenzo Benin e Camilla Copparoni sono i tre ragazzi di 17 anni morti nell’incidente di Senago.

Alla guida il 19enne Gabriele Popovici, che non è ancora stato interrogato ed è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dall’abuso di alcol. Il Corriere della Sera ha riportato alcune versione dei ragazzi sopravvissuti allo schianto (in auto in tutto erano in 9). Uno di loro ha raccontato ai Carabinieri della Compagnia di Rho che “Più volte veniva detto a Popovici di rallentare sino a quando, giunti a una curva stretta, andava dritto e finivamo con l’auto ribaltata nel canale”.

Un altro dei sopravvissuti: “Popovici andava piano essendo in nove in macchina. A un certo punto decideva di accelerare, subito tutti gli abbiamo detto di rallentare altrimenti saremmo scesi dall’auto. Non abbiamo fatto in tempo, quasi, a finire la frase che siamo finiti con l’auto nel canale. Non ricordo bene la dinamica, ricordo solo il vuoto dell’auto durante il salto e che siamo finiti con il tetto dell’auto in acqua.

Ricordo di aver trattenuto il respiro e di aver spinto fuori dal finestrino, che fortunatamente era aperto.”

Strage di Senago, i sopravvissuti: “Dovevano esserci due macchine per il ritorno…”

Nelle altre testimonianze pubblicate dal Corriere della Sera, un altro dei ragazzi sopravvissuti all’incidente ha raccontato che “Giunti su una strada stretta, Popovici iniziava ad accelerare senza motivo. Tutti subito ci siamo lamentati dicendogli di rallentare ma non abbiamo neanche finito di dirglielo che la macchina ha perso stabilità, ho sentito un senso di vuoto, e ci siamo ritrovati ribaltati nel canale pieno d’acqua. La macchina, essendo con tutti i finestrini abbassati, si è subito riempita d’acqua. Avevo davanti a me Riccardo e a un certo punto non ho più sentito la sua presenza riuscendo quindi a uscire dal veicolo“. E sul fatto di essere in 9 in auto, uno di loro ha detto: “Dovevano esserci due macchine per il ritorno, ma essendone saltata una e non essendoci altro modo per ritornare a casa, abbiamo deciso di tornare a casa tutti insieme”.