Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile

Coca-Cola HBC Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile: il 100% delle acque reflue trattato prima di essere restituito al territorio, il 100% dell’energia elettrica acquistata dalla rete originata da fonti rinnovabili, 100% PET riciclato per tutte le bottiglie in plastica per le bibite del portafoglio prodotte, tappo ed etichetta esclusi.

Sono alcune delle principali evidenze rendicontate nella 22esima edizione del Rapporto di Sostenibilità, revisionato da Deloitte & Touche e redatto secondo i parametri internazionali GRI Standards. Tali esiti di questa dedizione, sono stati resi possibili anche grazie ad importanti investimenti attuati nel biennio 2025-2026 sulle sei fabbriche italiane.

https://www.youtube.com/watch?v=IJdtkCxjhtk