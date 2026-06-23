Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"

"Fabrizio Frizzi mi manca davvero: era, ed è ancora, una bellissima anima. Una persona eccezionale. Ora che non c’è più sento la mancanza di un amico. Lo conosco da quando ha iniziato, davvero dagli esordi. Vorrei poter tornare a quel giorno in cui ci siamo conosciuti". Così Massimo Dapporto, ...

“Fabrizio Frizzi mi manca davvero: era, ed è ancora, una bellissima anima. Una persona eccezionale. Ora che non c’è più sento la mancanza di un amico. Lo conosco da quando ha iniziato, davvero dagli esordi. Vorrei poter tornare a quel giorno in cui ci siamo conosciuti”. Così Massimo Dapporto, voce di Buzz Lightyear, ricorda all’Adnkronos il collega e storica voce di Woody all’anteprima di ‘Toy Story 5’ (da oggi nelle sale italiane).

Il conduttore televisivo, morto nel 2018, aveva prestato la sua voce al celebre sceriffo nei primi tre film della saga iniziata nel 1995. Dal quarto capitolo il testimone è passato al doppiatore Angelo Maggi.

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