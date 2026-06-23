Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo

Ansfisa ha rilasciato l'Autorizzazione di Messa in Servizio per i nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo, primo caso in Italia. Un passaggio decisivo verso l’avvio del servizio commerciale previsto per l’inizio del 2027. Il via libera arriva al termine di un iter tecnico ...

Ansfisa ha rilasciato l’Autorizzazione di Messa in Servizio per i nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo, primo caso in Italia. Un passaggio decisivo verso l’avvio del servizio commerciale previsto per l’inizio del 2027. Il via libera arriva al termine di un iter tecnico e autorizzativo avviato nel 2022 e condiviso da tutti i principali soggetti della filiera ferroviaria.

Il progetto H2iseo prevede 14 nuovi convogli a idrogeno per sostituire l’intera flotta diesel della linea non elettrificata. Nei prossimi mesi proseguiranno test e collaudi, prima della fase di esercizio sperimentale che precederà l’entrata in servizio.

https://www.youtube.com/watch?v=NXtawGAZIBY