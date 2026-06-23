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Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo

Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo

Ansfisa ha rilasciato l'Autorizzazione di Messa in Servizio per i nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo, primo caso in Italia. Un passaggio decisivo verso l’avvio del servizio commerciale previsto per l’inizio del 2027. Il via libera arriva al termine di un iter tecnico ...

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Ansfisa ha rilasciato l’Autorizzazione di Messa in Servizio per i nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo, primo caso in Italia. Un passaggio decisivo verso l’avvio del servizio commerciale previsto per l’inizio del 2027. Il via libera arriva al termine di un iter tecnico e autorizzativo avviato nel 2022 e condiviso da tutti i principali soggetti della filiera ferroviaria.

Il progetto H2iseo prevede 14 nuovi convogli a idrogeno per sostituire l’intera flotta diesel della linea non elettrificata. Nei prossimi mesi proseguiranno test e collaudi, prima della fase di esercizio sperimentale che precederà l’entrata in servizio.

https://www.youtube.com/watch?v=NXtawGAZIBY

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