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Adnkronos Q&A, il welfare aziendale come sostegno a natalità e famiglie

Adnkronos Q&A, il welfare aziendale come sostegno a natalità e famiglie

Le trasformazioni demografiche richiedono un ripensamento dei modelli di welfare e dei servizi alle persone. L’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, che riguardano numerosi Paesi occidentali, tra cui l’Italia, stanno infatti spingendo istituzioni, imprese e parti sociali ad a...

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Le trasformazioni demografiche richiedono un ripensamento dei modelli di welfare e dei servizi alle persone. L’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, che riguardano numerosi Paesi occidentali, tra cui l’Italia, stanno infatti spingendo istituzioni, imprese e parti sociali ad adattare gli strumenti di sostegno alle famiglie, intervenendo a supporto della natalità e facendosi carico dei bisogni emergenti.

A questi temi è stato dedicato il panel “Welfare: ripensare i servizi e sostenere le persone”, nell’ambito della sesta edizione di “Demografica”, appuntamento annuale del ciclo di incontri Adnkronos Q&A dedicato ai grandi temi dell’evoluzione demografica del Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=sJpWfC8khbo

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