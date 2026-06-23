Il mondo della musica francese ed europea piange la scomparsa di uno dei suoi volti più celebri ma anche più messi all’angolo sul finire della carriera, una cantante dalla voce particolarissima, capace di ottenere il successo per un brano che ancora oggi è simbolo di ribellione e stile, diventato icona per moltissimi appassionati.

Una vita tra cinema, teatro e musica

Oltre alla musica sua principale professione e fonte di riconoscimento ha tentato la strada del teatro e del cinema, difatti è apparsa in svariate pellicole francesi che ottennero successo a livello internazionale.

Il ritorno al primo amore, la danza con la sua presenza in un programma televisivo, dedicato a questa attività sportiva nel 2006, il tutto però senza dimenticare il vero amore, colei che l’ha portata alla ribalta e l’ha fatta ricordare ancora a distanza di anni, la musica.

Nella musica ha preferito percorrere una strada tutta sua, lontana dal classico percorso di successo, provando a sperimentare sia in termini di stili che di suoni, tentando di scrollarsi di dosso l’immagine legata ad un suo brano simbolo. La notorietà non è mai arrivata e forse è stato un bene perché le ha permesso di rimanere fedele al proprio credo di libertà e passione.

Guesch Patti, morta ad 80 anni la cantante di “Etienne”

La cantante in questione è Guesch Patti, famosa al grande pubblico per aver pubblicato nel 1987 “Etienne” che le ha cambiato la carriera.

Un brano divenuto un successo planetario, capace di essere primo in classifica in Francia, dove vendette 1,5 milioni di copie ed in Europa. Una canzone che portò all’attenzione la sfera sessuale in modo provocatorio, libero e anticomformista.

Grazie ad Etienne arrivò anche ad essere ospite al Festival di Sanremo del 1988, successivamente altri lavori, album sino al 2006, nessuno tuttavia riuscì a ricalcare l’onda di “Etienne”.

Guesch Patti rimase infatti nota tra gli appassionati di nicchia della musica francese, alcuni brani hanno goduto di una nuova giovinezza ma non è mai riuscita a fare il grande salto, restando un diamante grezzo e soprattutto libero dalle mode e dalle strategie discografiche, come lei avrebbe sempre desiderato essere, prima come donna e poi come artista.