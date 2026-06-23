Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti, baci a Ibiza e una frequentazione di lunga data

Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti, baci a Ibiza e una frequentazione di l...

Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti, baci a Ibiza e una frequentazione di l...

Elisabetta Gregoraci è stata immortalata a Ibiza in atteggiamenti affettuosi con Lodovico Patti; la relazione sarebbe iniziata tempo fa e convive con i rapporti familiari con l'ex marito Flavio Briatore

Le immagini che ritraggono Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti sulla spiaggia di Ibiza hanno riportato al centro dell’attenzione la vita privata della conduttrice calabrese. Nei fotogrammi i due appaiono intenti a scambiarsi baci e sguardi, gesti che suggeriscono una sincera complicità e alimentano l’ipotesi di una storia d’amore in corso.

La notizia non si limita al singolo episodio: gli avvistamenti tra i due risalgono infatti a un arco temporale più ampio.

Questo quadro rende la vicenda interessante sia per il profilo privato dei protagonisti sia per il rapporto pubblico che la conduttrice mantiene con la famiglia.

Scatti a Ibiza e natura della frequentazione

Le fotografie scattate a Ibiza mostrano la coppia in atteggiamenti affettuosi tra ombrelloni e mare, elementi che contribuiscono a descrivere un rapporto sereno e disteso.

L’interpretazione predominante degli scatti è che si tratti di una relazione sentimentale piuttosto che di un semplice incontro occasionale: lo scambio di baci e la naturalezza dei gesti suggeriscono un’intimità consolidata.

Dal punto di vista temporale, la conoscenza tra i due non sembrerebbe di recente formazione: i primi avvistamenti risalgono a circa dodici mesi fa, con segnalazioni a Cap d’Ail sulla Costa Azzurra.

Questo arco di tempo implica che la frequentazione potrebbe essersi sviluppata progressivamente, consolidando un legame che oggi pare più visibile.

Un precedente flirt e il contesto recente

Per collocare la vicenda nella sequenza degli eventi sentimentali della conduttrice, è utile ricordare che tra la fine del 2026 e l’inizio del 2026 era emerso un altro flirt non ufficializzato con una persona anch’essa under 30. Quella frequentazione non è stata resa pubblica dai diretti interessati e successivamente non sono emerse conferme, suggerendo che si sia interrotta nel tempo seguente.

Chi è Lodovico Patti e il profilo pubblico

Lodovico Patti è un imprenditore di Lodi descritto come impegnato nell’azienda di famiglia che opera nei settori dell’edilizia e del commercio di legname. Il suo profilo personale è caratterizzato da una spiccata riservatezza: sui social mantiene un account privato seguito da circa 1600 persone, segnale di una scelta consapevole di lontananza dai riflettori.

La professione di Patti lo colloca al di fuori del mondo dello spettacolo: non ha legami noti con la rete o con ambiti mediatici, e ciò spiega anche la sua tendenza a proteggere la sfera privata. Il contrasto tra la visibilità pubblica della conduttrice e la discrezione dell’imprenditore contribuisce a spiegare le modalità con cui la coppia ha gestito la propria frequentazione fino a oggi.

Il percorso della relazione e gli spostamenti

Oltre agli avvistamenti a Cap d’Ail e al recente episodio a Ibiza alcune circostanze pubbliche hanno suggerito momenti di vacanza e spostamenti condivisi. Questi elementi, uniti alla continuità degli incontri nell’arco di circa dodici mesi rafforzano l’idea di una frequentazione che non si è limitata a singole uscite ma si è sviluppata nel tempo.

Il rapporto familiare con Flavio Briatore

Parallelamente alla nuova frequentazione, Elisabetta Gregoraci mantiene un rapporto di vicinanza con l’ex marito Flavio Briatore con il quale condivide la responsabilità genitoriale del figlio Nathan Falco. I due conservano, come più volte dichiarato in pubblico, una relazione basata su affetto e stima reciproca, un equilibrio che si riflette anche nella vicinanza geografica: entrambi risiedono vicino a Montecarlo e continuano a trascorrere vacanze insieme per assicurare la presenza nella vita del figlio.

Questa convivenza di ruoli — quella di madre con una nuova possibile storia e quella di genitore che collabora con l’ex partner — delinea un quadro umano complesso ma coerente: la sfera privata di Elisabetta resta articolata tra impegni professionali, affetti familiari consolidati e una nuova relazione che sembra procedere con discrezione.

Nel complesso, gli elementi noti — i luoghi degli avvistamenti (IbizaCap d’Ail), la differenza d’età dichiarata tra i protagonisti (46 anni per lei e 28 per lui, pari a 18 anni di gap) e la riservatezza del partner con circa 1600 follower — contribuiscono a ricostruire una vicenda che unisce dimensione privata e attenzione pubblica.