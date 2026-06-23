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Via dei Matti n.0 chiude, è fuori dai palinsesti Rai: l'annuncio sui social

Via dei Matti n.0 chiude, è fuori dai palinsesti Rai: l'annuncio sui social

Stefano Bollani e Valentina Cenni confermano la chiusura del programma: le loro parole.

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Il noto programma in onda su Rai 3, “Via dei Matti n.0” chiude i battenti dopo cinque stagioni. La conferma sui social da parte dei conduttori, Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Via dei Matti n.0 chiude: è fuori dai palinsesti Rai

Brutte notizie per i fan del programma Tv in onda su Rai 3 “Via dei Matti n.0”, programma che per cinque stagioni ha tenuto compagnia nell’access prime time e condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

La prossima stagione non andrò infatti in onda, è fuori dai palinsesti Rai. A darne l’annuncio sui social sono stati gli stessi conduttori, che hanno anche avvisato i telespettatori che sono in partenza le repliche, un’occasione per rivedere i momenti più belli di queste cinque edizioni.

È ufficiale: Via dei Matti n.0 chiude i battenti, l’annuncio sui social

A dare l’annuncio della chiusura del programmaVia dei Matti n.0″ sono stati con un video sui social Stefano Bollani e Valentina Cenni: “ci sarebbe piaciuto darvi una buona notizia, che Via dei Matti sarebbe proseguito, ma non sarà così. Purtroppo non ci sarà una nuova stagione. Ringraziamo con tutto l’amore il pubblico che ci ha seguito con cura e attenzione davvero commovente.” Nella didascalia di accompagnamento al video si legge anche: “Vogliamo ringraziarvi con tutto il cuore.

Ci avete accolto nelle vostre case, sera dopo sera con entusiasmo e passione. Sono stati cinque anni pieni di vita, di musica, di emozione che resteranno con noi.”

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