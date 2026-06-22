Guè elogia Tony Effe e commenta i dissing durante il lancio di Nuova Scena su Netflix

Guè è entrato nella giuria di Nuova Scena su Netflix e in un podcast ha lodato il dissing tra Fedez e Tony Effe, ha rimarcato la lunga distanza con Fedez e ha toccato temi come guadagni, visualizzazioni e faide con altri rapper

La seconda stagione del talent rap Nuova Scena è partita con una novità: al fianco di Fabri FibraGeolier e Rose Villain è entrato anche Guè (Cosimo Fini) come giudice. In vista della prima puntata, disponibile il 22/06/2026 su Netflix il quartetto ha partecipato a un podcast promozionale nel quale si è discusso di dinamiche della scena hip hop, con particolare attenzione al fenomeno del dissing tra rapper.

Qui Guè non si è trattenuto e ha espresso valutazioni nette su alcuni scontri recenti, ricollocando allo stesso tempo tensioni personali che durano da anni.

Guè incorona Tony Effe nel dissing con Fedez e cita numeri e battute

Durante l’episodio dedicato ai dissing Guè ha definito il confronto esploso nell’estate 2026 tra Fedez e Tony Effe «il più figo di tutti» e ha usato toni ironici per sottolineare la spettacolarità dello scontro: «Il più figo di tutti è stato quello tra Fedez e Tony Effe.

Quello in assoluto è stato il dissing più bello. Lì se avessi potuto votare Tony Effe come Presidente della Repubblica, io l’avrei votato subito. Tony Effe è stato l’eroe di cui non pensavamo di avere bisogno». Nella conversazione è emersa anche una cifra evocativa legata alla discussione: «Se volete che parli meglio di questo voglio 50.000 euro in più», ha scherzato il rapper.

Il caso ha avuto un impatto mediatico concreto: il pezzo di risposta di Tony Effe ha raggiunto oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube portando il pubblico generalista a seguire quella che Guè ha indicato come una forma di intrattenimento superiore ai palinsesti estivi tradizionali. Il dibattito nel podcast ha poi richiamato anche altri scontri degni di nota, come quello tra Salmo e Luchè che Guè ha definito «divertente».

I riferimenti alle hit coinvolte nello scontro

Nello scambio tra i due protagonisti, una delle risposte ha generato una hit che ha raggiunto vaste platee: il brano diretto a Fedez è stato accompagnato da titoli e attacchi personali, compresa una menzione alla figura di Chiara Ferragni nel contesto delle risposte. In particolare, uno dei pezzi collegati allo scontro è diventato virale, mentre l’altro ha replicato con una traccia concentrata in circa 1 minuto di attacchi serrati, con frecciatine al passato personale e familiare.

Rancori storici tra Guè e Fedez e posizionamento culturale

La presa di posizione di Guè sul dissing non è casuale: alle spalle c’è una relazione tesa con Fedez che risale a diversi anni. Già due anni fa Guè aveva commentato con tono ironico un post Instagram legato a uno spoiler su un brano contro Tony Effe, e un anno fa è tornato a spiegare, durante un’intervista nello spazio televisivo condotto da Francesca Fagnani a Belve, le ragioni del suo astio. Secondo Guè il nodo è di ordine culturale: Fedez, a suo avviso, avrebbe sfruttato l’estetica hip hop in modo opportunistico, privilegiando il gossip e la spettacolarizzazione piuttosto che un impegno autentico verso la cultura rap.

Le parole pronunciate in quell’occasione chiarivano la distanza di approccio: «Lui fa gossip e cose che non sono il mio. Non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o per mia figlia in mano. Io faccio soldi e successo perché lavoro tanto e faccio musica», aveva detto Guè, marcando una linea etica che oggi riemerge anche nelle sue valutazioni pubbliche sui dissing.

La strategia di confronto e i limiti del rispondere

Nella conversazione al podcast Guè ha anche toccato il tema delle scelte strategiche nei clash: pur riconoscendo il potenziale economico di alcuni scontri, ha spiegato perché evita di rispondere ad attacchi che ritiene provenire da artisti «non al suo livello». Esempio concreto citato durante il dialogo è l’ipotesi di un confronto con Marracash che Guè ha definito teoricamente remunerativo ma poco sensato nella pratica: «Credo che sarebbe un bel modo di fare una marea di soldi», ha ammesso, aggiungendo però che in passato è stato spesso dissato da chi non gli pareva un degno interlocutore, per cui replicare sarebbe stata una perdita di tempo.

Il suo ingresso come giudice in Nuova Scena rinnova la visibilità di queste posizioni nel contesto mainstream della televisione in streaming: il programma mette insieme figure con radici differenti nella scena rap italiana, unendo credibilità storica e successo commerciale. Le osservazioni di Guè confermano che, anche in un’ottica televisiva, la competizione e il giudizio senza filtri restano elementi centrali del genere.