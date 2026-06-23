La nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare, con tante novità che sicuramente appassioneranno i fan della trasmissione. Sarà un viaggio nei sentimenti ricco di emozioni.

Temptation Island 2026: tutte le novità della nuova stagione

I falò sono già accesi e l’estate televisiva italiana è pronta a entrare nel vivo. Mediaset ha deciso di anticipare il ritorno di Temptation Island, che debutterà mercoledì 24 giugno 2026 in prima serata su Canale 5.

Il celebre reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi si presenta con una novità importante: le puntate passano da sei a otto, allungando di due settimane il viaggio nei sentimenti dei protagonisti. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, volto storico del programma, pronto a guidare sette coppie non sposate e senza figli all’interno del Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle Marina, in Calabria.

La messa in onda prevede i primi tre appuntamenti di mercoledì, il 24 giugno, il 1° e l’8 luglio. Successivamente il programma si sposterà al lunedì sera a partire dal 13 luglio, salvo eventuali modifiche dell’ultimo momento. Anche quest’anno le coppie promettono di regalare dinamiche particolarmente intense. Tra le storie più discusse c’è quella di Francesca e Danilo, insieme da quattro anni.

La ragazza ha scoperto alcune chat compromettenti del fidanzato su un’app di incontri, ma lui sostiene che quei messaggi siano stati generati dall’intelligenza artificiale. Spazio anche alla relazione tra Gabriele e Sara, fidanzati da oltre sei anni e mezzo e alle prese con problemi di fiducia e gelosia. Non manca poi la crisi di Sabrina e Giovanni, segnata da incomprensioni e da una “distrazione” ammessa da lei nell’ultimo anno. Tra le vicende più particolari spicca quella dei romani Cristian e Soraya: lei accusa il compagno di non voler spendere soldi per una cena, pur avendo trovato le risorse economiche per acquistare una maschera meccanica di Spider-Man.

Temptation Island 2026: ultimatum e tradimenti

Non mancano le storie segnate da presunti tradimenti. Alessandra ha deciso di partecipare dopo aver scoperto che il fidanzato Rosario avrebbe portato avanti due relazioni parallele. Infine, Bernadette e Diamante, insieme da ben 16 anni, affrontano un vero e proprio ultimatum: se non arriverà la proposta di matrimonio tanto attesa, la loro storia potrebbe concludersi definitivamente.

Tra tentatori, falò di confronto e colpi di scena, Temptation Island 2026 si prepara ancora una volta a diventare uno dei programmi più seguiti dell’estate.