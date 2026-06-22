Fabrizio Corona è stato ospite della giornalista Ughetta Di Carlo nel podcast “Radici” e ha fatto una rivelazione su suo figlio, Carlos Maria.

Fabrizio Corona, la drammatica rivelazione sul figlio Carlos: “Vive in comunità, soffre di…”

Carlos Maria, primogenito di Fabrizio Corona, è nato dall’amore tra l’ex re dei paparazzi e la modella Nina Moric.

Ospite del podcast “Radici“ di Ughetta Di Carlo, Corona ha voluto parlare proprio di lui, raccontando il percorso che ha dovuto fare in questi anni, spiegando che Carlos, oggi 23enne, vive in una comunità, anche se continua a frequentare abitualmente la sua famiglia, passa infatti molto tempo sia con il padre e la sua compagna, Sara Barbieri, e il piccolo Thiago.

Ma ecco le parole di Corona: “Lui ha la sindrome di Asperger, è un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un ragazzo così speciale, è davvero un dono. Oggi vive in comunità, ma viene sempre a casa, adora Thiago e va d’accordo con Sara.“

Fabrizio Corona, il malessere psicologico del figlio Carlos

Ospite a “Belve” nel 2023, Fabrizio Corona aveva già parlato di suo figlio Carlos, aveva raccontato del periodo difficile che stava attraversando segnato proprio dal malessere psicologico del figlio: “Adesso sta male.

Si tratta di un malessere psicologico. Non voglio entrare nella malattia perché merita il suo rispetto. Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia. Nel senso che ho un po’ abbandonato la speranza. Diciamo che mi sto staccando. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma so che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devo convivere. Non riconosco quote di responsabilità a me o Nina, perché si tratta di un malessere genetico, di una cosa testata dai medici. Io per lui ci sarò sempre. So che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo; ma nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste.”