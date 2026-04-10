Belve 2026: da Brigitte Nielsen a Raffaele Sollecito, il cast delle nuove puntate

La nuova edizione di Belve ha debuttato il 7 aprile 2026 e mescola volti del mondo dello spettacolo e protagonisti della cronaca: ecco i nomi confermati e le polemiche emerse

La trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani, è tornata in prima serata: la nuova stagione è partita il 7 aprile 2026 e ha registrato un debutto con 1.349.000 telespettatori e l’8,8% di share, dati che risultano più contenuti rispetto alle edizioni precedenti. Il format resta identitario per il suo taglio di interviste dirette e spesso scomode, dove il ruolo degli ospiti è centrale per generare discussione e attenzione mediatica.

La programmazione prevista comprende otto appuntamenti: cinque puntate rivolte a personalità del mondo dello spettacolo e tre dedicate allo spin-off intitolato Belve Crime. Accanto agli incontri con celebri interpreti e conduttori, è confermata anche una striscia che mostra i provini di persone comuni, elemento che amplia il raggio del programma e ricollega il format al pubblico giovane e ai fenomeni sociali.

Ospiti in studio: nomi noti e qualche sorpresa

Tra gli ospiti già apparsi nella prima puntata figurano personalità come Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Per le prossime registrazioni sono emersi nomi importanti: tra questi si segnalano Carlo Conti e l’attrice Giulia Michelini, conosciuta per ruoli in fiction di grande successo. In più, il portale Cinemotore e alcune indiscrezioni hanno anticipato che anche Elena Santarelli si è seduta sul celebre sgabello di Fagnani, notizia poi rilanciata in esclusiva da alcune testate.

Volti internazionali e giovani protagonisti

Non mancano nomi che richiamano pubblici differenti: è confermata la presenza di Brigitte Nielsen, icona degli anni Ottanta e Novanta nota per il matrimonio con Sylvester Stallone e per il ruolo in Rocky IV, oltre che per la memorabile interpretazione della Strega Nera nella serie fantasy. Dall’altra parte dello spettro anagrafico arriva Shiva, giovane rapper reduce dal grande successo discografico dell’album con Sfera Ebbasta, Santana Money Gang, che ha ottenuto 3 dischi di platino con oltre 150.000 copie vendute e un singolo, Neon, arrivato a circa 200.000 copie. Questi accostamenti mettono in luce la scelta editoriale di mescolare generazioni ed esperienze differenti.

Belve Crime: i casi giudiziari al centro

Lo spazio Belve Crime mantiene la sua vocazione a ospitare protagonisti di vicende giudiziarie complesse. Dopo le puntate che un anno fa hanno visto figure come Massimo Bossetti, Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione, la nuova stagione conferma nomi destinati a riaccendere il dibattito pubblico: tra questi spiccano Raffaele Sollecito, assolto nel caso Meredith Kercher, e Katharina Miroslawa, coinvolta nel cosiddetto «giallo di Parma» relativo all’omicidio di Carlo Mazza, avvenuto il 10 febbraio 1986. La vicenda di Katharina è stata segnata da una lunga e controversa storia giudiziaria, con una fase di latitanza durata otto anni.

Chi resta fuori e le trattative saltate

Non tutte le interviste previste sono andate in porto: la partecipazione di Stefania Cappa era stata discussa dagli autori ma alla fine l’incontro non si è concretizzato, con indiscrezioni che parlano di problemi economici legati al cachet. Episodi simili ricordano quanto sia complesso bilanciare esigenze editoriali, trattative economiche e sensibilità delle persone coinvolte, soprattutto quando i fatti trattati sono ancora oggetto di interesse giudiziario o mediatico.

Reazioni e prospettive: tra pubblico e critica

La scelta del cast ha suscitato reazioni contrastanti: c’è chi apprezza la capacità del programma di unire voci diverse, e chi teme che la presenza di personaggi legati ai reality o ai salotti televisivi, come Francesco Chiofalo, possa allontanare il progetto dalla sua formula originaria più impegnata. Tra gli spettatori più affezionati serpeggia il dubbio sul rischio di una progressiva spettacolarizzazione; allo stesso tempo, la pluralità degli ospiti rappresenta per la redazione un’opportunità per raggiungere platee differenti e rinnovare il dibattito pubblico.

Nel complesso, la nuova edizione di Belve sembra voler giocare su un equilibrio delicato: mantenere il taglio penetrante delle interviste e al tempo stesso ampliare il ventaglio di presenze per includere icone del passato, star della musica contemporanea e protagonisti delle cronache giudiziarie. Resta da vedere se questo mix conferirà nuova linfa al format o se, come alcuni temono, diluirà il carattere originario che aveva reso il programma un appuntamento distintivo della televisione italiana.