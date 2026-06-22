Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata dal settimanale Chi in dolce compagnia. Da mesi in realtà si parla di un nuovo amore nella vita della showgirl e il gossip ora sembrerebbe trovare conferma.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? Il bacio alla luce del sole conferma il gossip

Elisabetta Gregoraci è tornata al centro della cronaca rosa.

L’ex compagna di Flavio Briatore, dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco, avrebbe un nuovo fidanzato. Dopo la fine della storia con Giulio Fratini, il cuore della bella showgirl sarebbe tornato a battere per un altro uomo. Il settimanale Chi ha postato alcuni scatti della Gregoraci mentre si trova in vacanza a Ibiza in dolce compagnia, tra sorrisi e complicità.

A fugare ogni dubbio sulla relazione, anche un tenero bacio immortalato dai fotografi. Ma, chi è il nuovo presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci, il bacio alla luce del sole conferma tutto? Chi è il nuovo fidanzato

Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata dal settimanale Chi in vacanza a Ibiza assieme al nuovo presunto fidanzato, ovvero Lodovico Patti, imprenditore che ha 22 anni in meno della showgirl.

Originario di Lodi, lavora nel campo dell’edilizia e del commercio di legname presso l’azienda di famiglia. Tra lui e Elisabetta la complicità è evidente!