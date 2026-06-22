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Maltempo a Roma, albero crolla e colpisce un taxi

Maltempo a Roma, albero crolla e colpisce un taxi

Paura in via Ostiense nella Capitale, a causa del forte vento un platano è caduto colpendo un taxi.

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Tragedia sfiorata e attimi di paura poco prima delle 17.00 di oggi, lunedì 22 giugno 2026, a Roma quando, a causa del maltempo, un gigantesco platano è, caduto in strada colpendo un taxi.

Maltempo a Roma, albero crolla e colpisce un taxi

Momenti di terrore questo pomeriggio a Roma, in via Ostiense dove, poco prima delle ore 17.00, un gigantesco platano è caduto davanti al Gazometro mentre transitavano le auto, colpendo un taxi.

L’albero ha anche distrutto quattro auto in sosta. Un tratto di via Ostiense è stato chiuso e il traffico rallentato. La Capitale è stata infatti colpita oggi da una violenta ondata di maltempo, con raffiche di vento che hanno sfiorato i 70 chilometri orari.

Maltempo a Roma, albero crolla e colpisce un taxi: nessun ferito

Come visto a causa della forte ondata di maltempo e delle violente raffiche di vento, questo pomeriggio un grosso platano è caduto sulla strada in via Ostiense a Roma, colpendo un taxi a bordo del quale, oltre al tassista, c’erano una donna col figlio di appena un anno. Fortunatamente, a parte lo shock e lo spavento, nessuno è rimasto ferito.

Il piccolo, che dormiva, secondo quanto si legge non si sarebbe nemmeno svegliato.

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