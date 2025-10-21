Il papà di Elisabetta Gregoraci, Mario, è nei guai per via di una denuncia da parte dell’ex compagnata, Rosita Gentile, che lo accusa di maltrattamenti e stalking.

Mario Gregoraci, padre di Elisabetta, è finito al centro della cronaca. L’uomo, oggi 74enne, è stato infatti denunciato dall’ex compagna, Rosita Gentile, di 57 anni, per maltrattamenti e stalking.

Come si legge su Calabria7, le accuse da parte della donna sono tutte da verificare ma la Procura ha aperto un’inchiesta e Mario Gregoraci rischia il rinvio a giudizio.

Elisabetta Gregoraci, papà Mario denunciato da ex compagna: la testimonianza

A Calabria7, Rosita Gentile, l’ex compagna di Mario Gregoraci, ha raccontato che lui e il padre di Elisabetta si sono conosciuti nel 2012 e che lui inizialmente le era sembrato quasi un principe azzurro pronto a proteggerla, ma poi “le liti degenerano in provocazioni, minacce di morte, anche con un coltello puntato in gola. Mi ha massacrata di schiaffi, mi ha anche sbattuto la testa sul piano cottura, mi ha strattonato i capelli e trascinata da una parte all’altra della stanza. Mi seguiva ovunque, mi faceva videochiamate per sapere dove fossi, minacciava di tagliarmi i vestiti con le forbici.” Un racconto davvero agghiacciante quello di Rosita, che ha anche aggiunto che una volta in macchina Mario l’ha riempita di pugni sulla schiena dicendole “tu devi morire, ti uccido, non posso vivere né con te né senza di te, perché io non ho più così tanto da perdere, anzi non ho più niente da perdere.” Rosita ha raccontato poi di essere scappata in Canada e di essere rientrata in Calabria dopo 3 mesi, con Mario che ha provato a riconquistarla promettendole di essere cambiato. Rosita ci ha sperato, ma poi è rimasta incinta, con Mario che le avrebbe detto di liberarsi del bambino. Quando poi la donna gli ha detto che lui non avrebbe dovuto occuparsene si è calmato ma poi la picchiata e Rosita ha perso il bambino. Il 5 novembre è prevista l’udienza preliminare, fino a oggi la vicenda era rimasta riservata, ma ora Rosita Gentile ha deciso di esporsi in prima persona.