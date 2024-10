La rottura con Giulio Fratini: cosa è successo?

Negli ultimi mesi, la vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci ha attirato l’attenzione dei media, specialmente dopo la sua rottura con Giulio Fratini. Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, la relazione, durata circa due anni, è giunta al termine a causa di divergenze personali e tensioni emotive. Fonti vicine alla showgirl calabrese hanno rivelato che la decisione di chiudere la storia è stata difficile e accompagnata da lacrime e discussioni accese. La presenza costante di Flavio Briatore, ex marito di Gregoraci, sembra aver giocato un ruolo cruciale nella rottura, creando un clima di gelosia e insoddisfazione tra i due.

Il ruolo di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta

Nonostante la separazione, Flavio Briatore continua a essere una figura importante nella vita di Elisabetta. I due ex coniugi si frequentano regolarmente e condividono momenti significativi, tanto che Briatore è presente nel nuovo programma di Gregoraci, Questioni di stile, in onda su Rai Due. Tuttavia, le voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due sembrano infondate. Mentre Briatore spera in una riconciliazione, Gregoraci lo considera più come una figura familiare che come un partner romantico. Questo scenario complesso mette in luce le sfide che la showgirl deve affrontare sia nella sua vita personale che professionale.

Questioni di stile: il nuovo programma e gli ascolti deludenti

Il programma Questioni di stile, che ha debuttato recentemente, ha registrato ascolti deludenti, con una media di poco più di 80.000 spettatori per puntata. Questo risultato ha sollevato interrogativi sulla direzione futura della carriera di Gregoraci. Nonostante le difficoltà, la conduttrice continua a lavorare con impegno, sperando di migliorare le performance del suo show. La presenza di Briatore nel programma potrebbe essere vista come un tentativo di attrarre un pubblico più vasto, ma finora i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. La situazione attuale rappresenta un momento di transizione per Gregoraci, che cerca di trovare un equilibrio tra la sua vita privata e la carriera televisiva.