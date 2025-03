La Funivia Milano-Cortina - La Canzone di Germana Cabrelle e Davide Pomponio Riconosciuta con una Menzione Speciale al WIMA 2025

31 marzo 2025 – La canzone La Funivia, scritta dai padovani Germana Cabrelle e Davide Pomponio, ha ricevuto la Menzione Speciale al prestigioso Lagazuoi Winning Ideas Mountain 2025 (WIMA), un premio dedicato alle idee più innovative nel mondo della montagna. Il riconoscimento è stato conferito sabato 29 marzo 2025 presso il Lagazuoi EXPO Dolomiti di Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi.

La canzone, che anticipa le emozioni delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, presenta un ritornello che potrebbe facilmente diventare un tormentone: Milano-Cortina. Questo brano pop, orecchiabile e coinvolgente, celebra le prestazioni degli atleti che gareggeranno alle Olimpiadi, con un parallelismo tra la competizione sportiva e la bellezza paesaggistica delle montagne.

Un’ode alla Funivia del Lagazuoi e alla bellezza delle Dolomiti

Il testo e la musica di La Funivia sono nati da un’idea creativa di Germana Cabrelle, giornalista e scrittrice di San Giorgio in Bosco (Padova), che ha dedicato la canzone alla storica Funivia del Lagazuoi, inaugurata nel 1963, lo stesso anno della nascita dell’autrice. La versione finale del brano, caratterizzata da un sound pop, è stata sviluppata nello studio di registrazione Strat Studio da Davide Pomponio, cantante, arrangiatore e polistrumentista di San Giorgio delle Pertiche (Padova), che ha anche curato il mixaggio e l’editing del brano, oltre ad essere la voce solista.

La canzone: un inno agli sport invernali e alla natura

Germana Cabrelle ha dichiarato: «La Funivia racconta, attraverso le strofe musicali, il punto di osservazione panoramico ideale per ammirare le esibizioni degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, godendo anche del magnifico paesaggio delle Dolomiti. La funivia che collega Passo Falzarego regala una vista spettacolare, e il brano celebra la bellezza naturale che circonda le Olimpiadi Invernali 2026».

Davide Pomponio ha aggiunto: «Quando ho ascoltato per la prima volta l’idea musicale di Germana, mi ha subito entusiasmato. Ho creduto nel progetto fin da subito e ho dedicato molte ore alla creazione del brano, arricchendolo con il mio contributo alla metrica e al ritornello».

Un brano simbolico dei valori dello sport e della natura

Germana e Davide concludono: «La Funivia è un pezzo celebrativo che unisce i valori dello sport, con le sue sfide e le sue vittorie, a un inno dedicato alla natura, in particolare alle Dolomiti, patrimonio dell’umanità. Ci auguriamo che questa canzone contribuisca a diffondere un senso di pace e leggerezza, che non è superficialità ma la grazia e la sensibilità che dobbiamo ritrovare per unire l’umanità e il pianeta».

A proposito degli autori di “La Funivia”

Germana Cabrelle (nata il 17 dicembre 1963) è una giornalista professionista e scrittrice padovana, collaboratrice dal 1982 del quotidiano Il Gazzettino. Ha lavorato per numerose riviste di lifestyle, architettura e design, ed è autrice di diverse guide e volumi di successo, come Best 100 Venezia (2012), 100 spiagge e 100 isole da vedere nella vita (2013), e Essenza di Marmo (2022). Appassionata di turismo culturale e di prestigio, ha scritto per testate come Vanity Fair, Traveller e Gentleman. È ideatrice del taccuino Moskardin, omaggio al Veneto, e ha frequentato il master di scrittura con lo sceneggiatore Premio Oscar Umberto Contarello.

Davide Pomponio (29 dicembre 1967) è un musicista, cantante, compositore e arrangiatore, nonché proprietario dello studio di registrazione Strat Studio. Ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Ivana Spagna, Marco Ferradini e Alan Sorrenti. Oltre alla carriera musicale, è anche fonico e polistrumentista di grande esperienza, ed è stato la voce solista e co-autore del brano La Funivia. Ha partecipato a concerti e serate di gala, inclusi eventi al Teatro La Fenice di Venezia. È anche noto per aver composto la sigla finale del programma Le Iene su Italia 1.