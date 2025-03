L’Autorità per i Mercati dei Consumatori britannica ha aumentato la pressione su Ticketmaster dopo il caos biglietti per il Reunion Tour degli Oasis.

Oasis, è caos biglietti

Questa estate torneranno a esibirsi gli Oasis con il loro Reunion Tour. I tanti fan del gruppo musicale non vedono l’ora di rivedere insieme sul palco i fratelli Gallagher, Liam e Noel che, finalmente, pare abbiano seppellito l’ascia di guerra. I fan però hanno dovuto avere a che fare con un caos biglietti, tanto che Ticketmaster UK è finita sotto accusa per pratiche commerciali opache e prezzi esorbitanti. Ma ecco cosa è successo.

Oasis, caos biglietti: Ticketmaster UK sotto accusa

Dopo l’attacco hacker dello scorso anno, ancora guai per Ticketmaster UK, finita sotto accusa per i biglietti degli Oasis. Secondo infatti il rapporto dell”Autorità per i Mercati dei Consumatori (CMA) Ticketmaster avrebbe, ad esempio, venduto dei biglietti definiti “Platinum” a più del doppio del prezzo normale, senza però avvisare i clienti che ciò non garantiva alcun benefit particolare e neppure posti migliori. Sotto accusa anche la gestione dei posti, prima via tutti quelli in piedi più economici per poi “costringere” i fan ad acquistare i biglietti più costosi. Ma ecco le parole del responsabile della protezione consumatori CMA Hayley Flethcer: “siamo preoccupati che i sostenitori degli Oasis non abbiano ricevuto le informazioni necessarie o siano stati indotti a comprare biglietti ritenuti migliori di quanto fossero.” CMA chiede quindi a Ticketmaster UK di apportare modifiche tali da non trarre in inganno i consumatori, con prezzi, ubicazione e disponibilità. Se non avverrà non si esclude l’azione legale.