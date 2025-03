Il ritorno di Vasco Rossi negli stadi italiani

Vasco Rossi, uno dei cantanti più amati d’Italia, sta per tornare con un tour che promette di essere memorabile. Dopo un soggiorno a Los Angeles, dove ha condiviso momenti della sua vita quotidiana con i fan sui social, il Komandante è pronto a calcare nuovamente i palchi italiani. La data zero del tour 2025 è fissata per il 27 maggio a Bibione, seguita da tappe in città iconiche come Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma. I fan sono in trepidante attesa di rivivere l’emozione dei suoi concerti, che da sempre sono sinonimo di sold out e grande partecipazione.

Un gesto di generosità che commuove

Oltre alla sua musica, Vasco Rossi ha dimostrato di avere un grande cuore. Durante il suo soggiorno a Los Angeles, ha annunciato di mettere a disposizione la sua abitazione per le famiglie che hanno perso la casa a causa degli incendi che hanno colpito la zona. Questo gesto altruista non è passato inosservato e ha suscitato una valanga di