Indossare abiti diversi, per mostrarsi nella propria autenticità: questo è lo spirito che anima la seconda edizione di Beyond Words, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo, che si celebra oggi, promossa dal Comune di Roma insieme all’Associazione “Modelli si Nasce”.

Giornata mondiale autismo 2025: la sfilata

Una due giorni in cui moda e spettacolo si intrecceranno con il tema dell’inclusione. L’iniziativa è stata inaugurata ieri, celebrata dalla sfilata al Salone delle Fontane dell’Eur alla presenza di più di 600 spettatori. I veri protagonisti, però, sono stati i 19 ragazzi e ragazze con disturbo autistico che hanno sfilato in passerella. Oggi c’è il secondo appuntamento, con l’apertura a Palazzo Braschi della mostra di immagini che ritrae 18 giovani modelli, due dei quali hanno anche partecipato alla sfilata, fotografati da Danilo Falà. L’evento è pensato in collaborazione con l’associazione “Modelli si Nasce”, associazione unica nel suo genere in Italia, dedicata alla formazione di giovani autistici da avviare alla professione di modelli nel settore della moda e della pubblicità. Alla sua seconda edizione, Beyond Words vede raddoppiare i suoi numeri, sia in termini di partecipazione tra i giovani, sia in quanto a presenze alla sfilata, che si era svolta in Campidoglio. L’iniziativa unisce moda, arte e condivisione sociale per la sensibilizzazione del pubblico sul tema del disturbo autistico.

Un evento all’insegna di inclusione e rispetto

La sfida è contro i pregiudizi, per la diffusione di una cultura di inclusione e rispetto, senza limitarsi a parlare del tema, ma rendendo protagonisti i giovani e mostrandone le straordinarie potenzialità. A sostegno della due giorni, l’Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, guidato da Alessandro Onorato. «Abbiamo voluto produrre insieme a Modelli Si Nasce un evento di moda inclusiva. Realizzeremo il sogno di 35 ragazzi autistici, che diventano modelli con una sfilata e una mostra a Palazzo Braschi. Due iniziative in luoghi prestigiosi, a dimostrazione di quanto crediamo nella moda come strumento per abbattere le barriere». I ragazzi hanno calzato gli abiti di giovani designer che hanno fatto propri i temi dell’innovazione, della sostenibilità e dell’inclusione, con collezioni disegnate proprio per i modelli dell’associazione. Tra i brand Leonardovalentini; Alchètipo by Andrea Alchieri; Migale Couture; Simon Cracker; Chronos Corps, il brand francese di accessori e scarpe Calla e Kyme. La sfilata è stata condotta da Eleonora Daniele, e vi hanno partecipato, tra gli altri, Margareth Madè, Giuseppe Zeno, Vittoria Schisano, Michele Ragno, Giulia Bevilacqua, Paola Minaccioni, Diane Fleri, Fabius De Vivo e molti altri. «Questo evento, attraverso l’arte e la bellezza – ha detto Silvia Cento, presidente dell’Associazione – offre l’opportunità di guardare con occhi nuovi e mente aperta ai ragazzi neuro divergenti e, in generale, a tutto il mondo dell’autismo. Ci piacerebbe che, anche grazie a questa giornata e al contributo di Modelli Si Nasce, in futuro ci siano sempre più occasioni in cui i valori e le qualità delle persone autistiche possano essere conosciute da tutti».