Il Ministero della salute ha annunciato un maxi richiamo di petto di pollo cotto al forno a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Ecco tutti i lotti a rischio a cui prestare attenzione.

Richiamo urgente per petto di pollo al forno con possibile presenza di allergene: tutti i lotti a rischio

Il Ministero della salute ha annunciato diversi avvisi di richiamo per petto di pollo confezionato in fette pubblicati in questi giorni sul portale, dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami da parte degli operatori.

Sono cinque gli avvisi che riguardano lotti e marchi con cui il petto di pollo viene confezionato e venduto. In diversi casi si tratta di prodotti venduti nei supermercati della grande distribuzione. Il motivo del maxi richiamo è la possibile presenza di allergene uova non dichiarato in etichetta.

Si tratta in alcuni casi di alimenti confezionati per alcune catene di supermercati come Lidl o Aldi ma tutti sono prodotti dalla stessa azienda, la Forno d’Oro Srl nel proprio stabilimento di produzione di Isola Vicentina, in provincia di Vicenza. Ecco quali sono i lotti a rischio per la possibile presenza di allergeni non dichiarati.

Lotti a rischio

Petto di pollo Rossetto Selezione, in vaschette da 140 grammi, appartenenti ai lotti numero 5293125700 con la scadenza 02/04/2025 e 5946185700 con la scadenza 15/04/2025;

Petto di pollo cotto al forno Dal Salumiere Lidl, in vaschette da 140 grammi, appartenenti ai lotti numero 5660305700 con la scadenza 31/03/2025, 5293275700 con la scadenza 31/03/2025, e 5041115700 con la data di scadenza 16/04/2025, e in vaschette da 120 grammi, appartenenti ai lotti numero 5660245700 con la scadenza 01/04/2025,

5877105700 con la scadenza 09/04/2025, 5877265700 con la scadenza 09/04/2025, 5041075700 con la scadenza 16/04/2025, 5405035700 con la scadenza 23/04/2025, 5405185700 con la scadenza 23/04/2025, e 5503085700 con la scadenza 01/05/2025;

Petto di pollo cotto al forno Le Vie del Gusto, in vaschette da 140 grammi, con il numero di lotto 5946085700 e la scadenza 15/04/2025;

Petto di pollo cotto al forno Il Tagliere del Re Aldi, in vaschette da 140 grammi, appartenenti ai lotti 5518135700 con la scadenza 29/03/2025, 5518195700 con la scadenza 27/03/2025, 5946105700 con la scadenza 03/04/2025, 5946245700 con la scadenza 03/04/2025, e 5982085700 con la scadenza 05/04/2025.