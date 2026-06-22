Tennista ceca squalificata per quattro anni dopo il rifiuto di un controllo antidoping

La tennista ceca Marketa Vondrousova ex numero 6 del mondo e vincitrice di Wimbledon nel 2026, è stata squalificata per quattro anni dopo aver rifiutato di sottoporsi a un controllo antidoping. La decisione è stata presa da un tribunale indipendente, che ha ritenuto insufficiente la difesa della giocatrice.

L’episodio risale al 3 dicembre 2026, quando un addetto al controllo antidoping si è presentato a casa della tennista per un test a sorpresa.

Vondrousova, che all’epoca aveva 26 anni, non ha fornito il campione richiesto, violando così le norme antidoping internazionali.

Le motivazioni del rifiuto e la difesa della tennista

La tennista ha spiegato di aver rifiutato il test a causa di un periodo di forte stress e difficoltà legate alla salute mentale. In un post su Instagram ha dichiarato di aver raggiunto un punto di rottura dopo mesi di pressione fisica e mentale, e di essersi spaventata quando i controllori si sono presentati a casa sua.

Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che queste motivazioni non fossero sufficienti a giustificare il rifiuto. Secondo il regolamento antidoping, il rifiuto di sottoporsi a un test viene trattato alla stessa stregua di una positività, per evitare che gli atleti possano aggirare il sistema.

Le conseguenze della squalifica e le possibili vie d’appello

La squalifica di Vondrousova durerà fino al 21 giugno 2030. La tennista, insieme all’International Tennis Integrity Agency (ITIA) e all’Agenzia Nazionale Antidoping della Repubblica Ceca può presentare ricorso dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport.

L’amministratrice delegata dell’ITIA, Karen Moorhouse ha sottolineato l’importanza dei controlli a sorpresa per garantire l’integrità dello sport. “I controlli possono avvenire in qualsiasi momento e luogo, e il rifiuto comporta conseguenze molto gravi” ha dichiarato Moorhouse.

La vicenda ha suscitato molta attenzione nel mondo del tennis, soprattutto considerando il successo recente di Vondrousova, che aveva raggiunto la sesta posizione nella classifica mondiale delle tenniste. La squalifica rappresenta un duro colpo per la sua carriera, che ora rischia di essere compromessa per anni.