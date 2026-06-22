Sospensione di quattro anni per Markéta Vondroušová dopo il rifiuto di un controllo antidoping

Markéta Vondroušová, vincitrice di Wimbledon 2026 ed ex numero 6 del mondo, è stata sanzionata con una sospensione di quattro anni per aver rifiutato un test antidoping effettuato fuori gara il 3 dicembre 2026. Il tribunale indipendente non ha ritenuto convincenti le motivazioni dell'atleta, che potrà impugnare la decisione davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport.

La tennista ceca Markéta Vondroušová nota per il trionfo a Wimbledon 2026 e per aver raggiunto la posizione di ex numero 6 del mondo, è stata colpita da una misura disciplinare significativa: una sospensione di quattro anni per il rifiuto di sottoporsi a un controllo antidoping. La vicenda riguarda un controllo fuori gara svolto presso la sua abitazione nella serata del 3 dicembre 2026 quando un addetto al controllo avrebbe richiesto il campione e la tennista non avrebbe adempiuto all’esame richiesto.

Rifiuto del controllo a domicilio e ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione processuale, l’operazione di controllo si è svolta intorno alle 20:00 del 3 dicembre 2026 presso l’abitazione della giocatrice. L’addetto all’antidoping ha tentato di effettuare il prelievo fuori gara ma la campionessa non ha fornito il campione richiesto. L’episodio è stato successivamente portato all’attenzione dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency), avviando un procedimento disciplinare che ha portato davanti a un tribunale indipendente la valutazione delle responsabilità.

Dichiarazioni dell’atleta e motivazioni contestate

Durante le fasi preliminari e in seguito, la tennista ha spiegato di aver reagito per paura e per problemi legati allo stato mentale in quel periodo. In una dichiarazione pubblica nei mesi successivi, Vondroušová ha riferito che l’arrivo di uno sconosciuto alla porta in orario serale le aveva provocato un forte stato di ansia, evocando anche il ricordo di episodi violenti nel mondo del tennis che avevano amplificato la sua reazione.

Questo elemento è stato al centro della difesa, che ha chiesto di valutare lo stato di salute mentale come possibile giustificazione del rifiuto.

Decisione del tribunale indipendente e impatto disciplinare

Il tribunale indipendente incaricato del caso ha valutato le testimonianze, comprese quelle del responsabile del controllo antidoping e della stessa atleta. La decisione ha stabilito che le prove presentate non offrivano una giustificazione sufficiente per il rifiuto del test. Il principio applicato è quello secondo cui il rifiuto di sottoporsi a un test deve essere sanzionato in modo analogo alla positività, per evitare che l’elusione del controllo determini una pena più lieve rispetto a chi risulta positivo.

L’atleta conserva il diritto di presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS), organo competente per le impugnazioni in materia sportiva.

Ruolo e principi dell’ITIA nel caso

L’ITIA ha sottolineato il valore dei controlli a sorpresa come strumento centrale per tutelare lo sport pulito. Nella sua posizione ufficiale, l’agenzia ha ricordato che il sistema di test deve poter essere applicato in qualsiasi momento e luogo, e che il rifiuto di fornire un campione rappresenta un rischio disciplinare significativo. Il tribunale ha quindi ribadito l’importanza di questo principio nel pronunciamento contro la tennista.

Il caso ha avuto anche una dimensione mediatica e personale: l’atleta aveva raccontato pubblicamente di aver subito un impatto negativo sull’attività agonistica e sulla vita quotidiana dopo l’episodio, con periodi di assenza dai radar del circuito. Tuttavia, il giudizio disciplinare si è concentrato esclusivamente sulla valutazione delle responsabilità rispetto al rifiuto del test e sulla correttezza della procedura di controllo.

Conseguenze pratiche per la carriera

La sanzione di quattro anni priva Vondroušová della possibilità di competere nel circuito professionistico fino al 21 giugno 2030 una sospensione che incide in modo marcato sulla traiettoria di una giocatrice giovane ma già vincitrice di uno Slam. L’eventuale ricorso al CAS potrà confermare, ridurre o annullare la pena, ma fino a quando la decisione non sarà modificata rimangono operative le conseguenze stabilite dal tribunale indipendente.