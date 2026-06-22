Home > Flash news > Messi sbaglia il rigore, Speed impazzisce e lo sfotte

Messi sbaglia il rigore, Speed impazzisce e lo sfotte

Messi sbaglia il rigore, Speed impazzisce e lo sfotte

(Adnkronos) - IShowSpeed 'sfotte' Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, l'Argentina ha sfidato l'Austria nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Sugli spalti di Arlington, c'è anche il noto youtuber americano, grande tifoso di Cris...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – IShowSpeed ‘sfotte’ Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, l’Argentina ha sfidato l’Austria nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Sugli spalti di Arlington, c’è anche il noto youtuber americano, grande tifoso di Cristiano Ronaldo. 

Speed, che per l’occasione indossava una maglia dell’Austria, ha trasmesso la partita sul proprio canale ufficiale, inquadrandosi per l’intera durata del match regalando reazioni in tempo reale ai suoi tanti follower.

L’apice della diretta si è raggiunta all’ottavo minuto di gioco, quando Messi ha sbagliato un calcio di rigore. 

Speed prima ha seguito l’esecuzione con ansia e poi ha esultato iniziando a saltare e urlare: “Let’s go Austria!”, è stata l’esultanza, zittita però, poco dopo, dal gol del vantaggio argentino firmato proprio da Messi. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Argentina
10LIVE · Girone J
Austria

Prossime partite

Oggi
Francia
23:00CESTGirone I
Iraq
Domani
Norvegia
02:00CESTGirone I
Senegal
Giordania
05:00CESTGirone J
Algeria
Portogallo
19:00CESTGirone K
Uzbekistan

Risultati

Oggi
Nuova Zelanda
13FT · Girone G
Egitto
Uruguay
22FT · Girone H
Capo Verde
dom 21 giu
Belgio
00FT · Girone G
Iran
Spagna
40FT · Girone H
Arabia Saudita
Aggiornato 20:50 CEST