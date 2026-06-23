Home > Video > Fondi pensione e Tfr, 1° luglio in vigore le nuove regole: cosa cambia Fondi pensione e Tfr, 1° luglio in vigore le nuove regole: cosa cambia Cosa prevede la nuova disciplina del Tfr e quali sono gli obblighi per i datori di lavoro? Le risposte dell'avvocato giuslavorista Vincenzo Ferrante... di Adnkronos Pubblicato il 23 Giugno 2026 alle 17:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Cosa prevede la nuova disciplina del Tfr e quali sono gli obblighi per i datori di lavoro? Le risposte dell’avvocato giuslavorista Vincenzo Ferrante https://www.youtube.com/watch?v=TQMkHW1Y8_0 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiPortogallo19:00CESTGirone KUzbekistanInghilterra22:00CESTGirone LGhanaDomaniPanama01:00CESTGirone LCroaziaColombia04:00CESTGirone KRD CongoRisultatiOggiGiordania1–2FT · Girone JAlgeriaNorvegia3–2FT · Girone ISenegallun 22 giuFrancia3–0FT · Girone IIraqArgentina2–0FT · Girone JAustriaAggiornato 18:28 CEST