Arcuri (Gemelli Isola), ‘progetto San Bartolomeo riflette nostra identità valoriale’

“Oggi non vogliamo solo celebrare un risultato importante ma mostrare le fondamenta del futuro: questo è un percorso che vogliamo continuare e che rappresenta la nostra identità valoriale e ci ricorda il significato più profondo del fare sanità: prendersi cura dei pazienti più fragili”. Lo ...

“Oggi non vogliamo solo celebrare un risultato importante ma mostrare le fondamenta del futuro: questo è un percorso che vogliamo continuare e che rappresenta la nostra identità valoriale e ci ricorda il significato più profondo del fare sanità: prendersi cura dei pazienti più fragili”. Lo ha detto Giovanni Arcuri, direttore generale dell’ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, intervenendo alla conferenza stampa “Progetto San Bartolomeo – Tre anni di impegno e risultati”.

L’incontro, ospitato nell’Aula Magna del nosocomio, è stato l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future dell’iniziativa, che dal 2023 a oggi ha consentito a oltre mille persone in condizioni di fragilità sociale ed economica di accedere alle cure, evitando in molti casi la rinuncia ai percorsi sanitari.

https://www.youtube.com/watch?v=fUPbytSfAHo