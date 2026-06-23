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Arcuri (Gemelli Isola), ‘progetto San Bartolomeo riflette nostra identità valoriale’

Arcuri (Gemelli Isola), ‘progetto San Bartolomeo riflette nostra identità valoriale’

“Oggi non vogliamo solo celebrare un risultato importante ma mostrare le fondamenta del futuro: questo è un percorso che vogliamo continuare e che rappresenta la nostra identità valoriale e ci ricorda il significato più profondo del fare sanità: prendersi cura dei pazienti più fragili”. Lo ...

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“Oggi non vogliamo solo celebrare un risultato importante ma mostrare le fondamenta del futuro: questo è un percorso che vogliamo continuare e che rappresenta la nostra identità valoriale e ci ricorda il significato più profondo del fare sanità: prendersi cura dei pazienti più fragili”. Lo ha detto Giovanni Arcuri, direttore generale dell’ospedale Isola Tiberina – Gemelli  Isola, intervenendo alla conferenza stampa “Progetto San Bartolomeo – Tre anni di impegno e risultati”.

L’incontro, ospitato nell’Aula Magna del nosocomio, è stato l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future dell’iniziativa, che dal 2023 a oggi ha consentito a oltre mille persone in condizioni di fragilità sociale ed economica di accedere alle cure, evitando in molti casi la rinuncia ai percorsi sanitari.

https://www.youtube.com/watch?v=fUPbytSfAHo

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